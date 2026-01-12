Колумбія створює "Антидроновий щит" вартістю $1,6 млрд після атак США по Венесуелі

Уряд Колумбії офіційно оголосив про запуск масштабної програми "Національний антидроновий щит" вартістю 6,2 трильйона песо (приблизно 1,6 мільярда доларів США). Рішення про створення системи було прийняте у прискореному порядку після нещодавніх ударів США по об’єктах ППО Венесуели, що спровокувало переоцінку регіональних безпекових ризиків. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За даними Міністерства оборони Колумбії, проєкт стане найбільшою інвестицією в історію безпеки повітряного простору країни. Система включатиме:

датчики раннього попередження та засоби радіоелектронної боротьби;

фізичні перехоплювачі повітряних цілей;

інтегровані вузли командування та управління.

Щит матиме як стаціонарні, так і мобільні компоненти для захисту кордонів, критичної інфраструктури та великих міст. Головна мета програми - нейтралізація передових безпілотних систем і захист території від можливих вторгнень через кордон.

Терміни реалізації та фінансування

Фінансування проєкту забезпечене в рамках бюджетного циклу на 2026 рік. Вже 16 січня Колумбія проведе закритий брифінг для міжнародних технологічних компаній та урядових делегацій, де будуть озвучені детальні операційні вимоги та технічні характеристики. На основі цих пропозицій влада обере постачальників для поетапного розгортання системи.

