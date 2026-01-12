$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 15102 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 17159 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 18942 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 35112 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 28611 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32848 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43213 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67102 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44679 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Колумбія створює "Антидроновий щит" вартістю $1,6 млрд після атак США по Венесуелі

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Колумбія готує масштабний проєкт протидії БПЛА, після того, як США провели спецоперацію у Венесуелі та на тлі нових погроз Трампа.

Колумбія створює "Антидроновий щит" вартістю $1,6 млрд після атак США по Венесуелі

Уряд Колумбії офіційно оголосив про запуск масштабної програми "Національний антидроновий щит" вартістю 6,2 трильйона песо (приблизно 1,6 мільярда доларів США). Рішення про створення системи було прийняте у прискореному порядку після нещодавніх ударів США по об’єктах ППО Венесуели, що спровокувало переоцінку регіональних безпекових ризиків. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За даними Міністерства оборони Колумбії, проєкт стане найбільшою інвестицією в історію безпеки повітряного простору країни. Система включатиме:

  • датчики раннього попередження та засоби радіоелектронної боротьби;
    • фізичні перехоплювачі повітряних цілей;
      • інтегровані вузли командування та управління.

        Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами після розмови з Трампом10.01.26, 05:49 • 4866 переглядiв

        Щит матиме як стаціонарні, так і мобільні компоненти для захисту кордонів, критичної інфраструктури та великих міст. Головна мета програми - нейтралізація передових безпілотних систем і захист території від можливих вторгнень через кордон.

        Терміни реалізації та фінансування

        Фінансування проєкту забезпечене в рамках бюджетного циклу на 2026 рік. Вже 16 січня Колумбія проведе закритий брифінг для міжнародних технологічних компаній та урядових делегацій, де будуть озвучені детальні операційні вимоги та технічні характеристики. На основі цих пропозицій влада обере постачальників для поетапного розгортання системи. 

        У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США11.01.26, 03:06 • 46756 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Техніка
        Державний бюджет
        Defence City
        Колумбія
        Венесуела
        Сполучені Штати Америки