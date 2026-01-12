Колумбия создает "Антидроновый щит" стоимостью $1,6 млрд после атак США по Венесуэле

$42.990.00
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 15043 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 17118 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 18907 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 35055 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 28580 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32835 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43208 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67082 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44672 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Эксклюзивы
Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы11 января, 13:40 • 5538 просмотра
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удараVideo11 января, 15:33 • 7288 просмотра
"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию11 января, 16:10 • 5766 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики17:42 • 6928 просмотра
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС18:48 • 4680 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 35055 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 57484 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 105420 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 131968 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 101159 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 21425 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 24131 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 79779 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 80342 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 100556 просмотра
Колумбия создает "Антидроновый щит" стоимостью $1,6 млрд после атак США по Венесуэле

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Колумбия готовит масштабный проект противодействия БПЛА после того, как США провели спецоперацию в Венесуэле и на фоне новых угроз Трампа.

Колумбия создает "Антидроновый щит" стоимостью $1,6 млрд после атак США по Венесуэле

Правительство Колумбии официально объявило о запуске масштабной программы "Национальный антидроновый щит" стоимостью 6,2 триллиона песо (приблизительно 1,6 миллиарда долларов США). Решение о создании системы было принято в ускоренном порядке после недавних ударов США по объектам ПВО Венесуэлы, что спровоцировало переоценку региональных рисков безопасности. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Подробности

По данным Министерства обороны Колумбии, проект станет крупнейшей инвестицией в историю безопасности воздушного пространства страны. Система будет включать:

датчики раннего предупреждения и средства радиоэлектронной борьбы;

физические перехватчики воздушных целей;

интегрированные узлы командования и управления.

Щит будет иметь как стационарные, так и мобильные компоненты для защиты границ, критической инфраструктуры и крупных городов. Главная цель программы - нейтрализация передовых беспилотных систем и защита территории от возможных вторжений через границу.

Сроки реализации и финансирование

Финансирование проекта обеспечено в рамках бюджетного цикла на 2026 год. Уже 16 января Колумбия проведет закрытый брифинг для международных технологических компаний и правительственных делегаций, где будут озвучены детальные операционные требования и технические характеристики. На основе этих предложений власти выберут поставщиков для поэтапного развертывания системы. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Государственный бюджет
Defence City
Колумбия
Венесуэла
Соединённые Штаты