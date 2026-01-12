Колумбия создает "Антидроновый щит" стоимостью $1,6 млрд после атак США по Венесуэле

Правительство Колумбии официально объявило о запуске масштабной программы "Национальный антидроновый щит" стоимостью 6,2 триллиона песо (приблизительно 1,6 миллиарда долларов США). Решение о создании системы было принято в ускоренном порядке после недавних ударов США по объектам ПВО Венесуэлы, что спровоцировало переоценку региональных рисков безопасности. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Подробности

По данным Министерства обороны Колумбии, проект станет крупнейшей инвестицией в историю безопасности воздушного пространства страны. Система будет включать:

датчики раннего предупреждения и средства радиоэлектронной борьбы;

физические перехватчики воздушных целей;

интегрированные узлы командования и управления.

Щит будет иметь как стационарные, так и мобильные компоненты для защиты границ, критической инфраструктуры и крупных городов. Главная цель программы - нейтрализация передовых беспилотных систем и защита территории от возможных вторжений через границу.

Сроки реализации и финансирование

Финансирование проекта обеспечено в рамках бюджетного цикла на 2026 год. Уже 16 января Колумбия проведет закрытый брифинг для международных технологических компаний и правительственных делегаций, где будут озвучены детальные операционные требования и технические характеристики. На основе этих предложений власти выберут поставщиков для поэтапного развертывания системы.