Іран дозволив 20 пакистанським кораблям пройти через Ормузьку протоку
Київ • УНН
Тегеран дозволив щоденний прохід двох суден Пакистану через стратегічну протоку. Рішення ухвалено на тлі посередництва Ісламабада між США та Іраном.
Іран погодився дозволити прохід через Ормузьку протоку для 20 кораблів під прапором Пакистану. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар, назвавши рішення Тегерана "конструктивним жестом" на тлі війни в регіоні, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За словами Дара, згідно з досягнутою угодою, через протоку щодня зможуть проходити по два пакистанські судна.
Це бажаний та конструктивний жест з боку Ірану, який заслуговує на вдячність
Також пакистанський міністр заявив, що цей крок може стати "передвісником миру" і допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні.
Чому це важливо
Ормузька протока залишається одним із ключових морських маршрутів для світових поставок енергоносіїв, а будь-яке обмеження руху там одразу впливає на глобальні ринки.
На цьому тлі окремий дозвіл для пакистанських кораблів виглядає не лише як логістичне рішення, а й як політичний сигнал на тлі дипломатичних контактів між Іраном, США та регіональними посередниками.
Пакистан зараз відіграє роль одного з посередників у контактах між США та Іраном. Цю роль напередодні публічно підтвердив спеціальний посланник США Стів Віткофф.
Водночас ситуація в самому Ірані залишається напруженою. Іранські державні медіа ввечері повідомили про сильні бомбардування в різних районах Тегерана, зокрема і в цивільних частинах міста.
