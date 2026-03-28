Иран разрешил 20 пакистанским кораблям пройти через Ормузский пролив

Фото: Reuters

Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив для 20 кораблей под флагом Пакистана. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, назвав решение Тегерана "конструктивным жестом" на фоне войны в регионе, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам Дара, согласно достигнутому соглашению, через пролив ежедневно смогут проходить по два пакистанских судна.

Это желанный и конструктивный жест со стороны Ирана, который заслуживает благодарности – написал он.

Также пакистанский министр заявил, что этот шаг может стать "предвестником мира" и помочь стабилизировать ситуацию в регионе.

Почему это важно

Ормузский пролив остается одним из ключевых морских маршрутов для мировых поставок энергоносителей, а любое ограничение движения там сразу влияет на глобальные рынки.

На этом фоне отдельное разрешение для пакистанских кораблей выглядит не только как логистическое решение, но и как политический сигнал на фоне дипломатических контактов между Ираном, США и региональными посредниками.

Пакистан сейчас играет роль одного из посредников в контактах между США и Ираном. Эту роль накануне публично подтвердил специальный посланник США Стив Виткофф.

В то же время ситуация в самом Иране остается напряженной. Иранские государственные медиа вечером сообщили о сильных бомбардировках в различных районах Тегерана, в том числе и в гражданских частях города.

