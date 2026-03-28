Иран разрешил 20 пакистанским кораблям пройти через Ормузский пролив
Тегеран разрешил ежедневный проход двух судов Пакистана через стратегический пролив. Решение принято на фоне посредничества Исламабада между США и Ираном.
Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив для 20 кораблей под флагом Пакистана. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, назвав решение Тегерана "конструктивным жестом" на фоне войны в регионе, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По словам Дара, согласно достигнутому соглашению, через пролив ежедневно смогут проходить по два пакистанских судна.
Это желанный и конструктивный жест со стороны Ирана, который заслуживает благодарности
Также пакистанский министр заявил, что этот шаг может стать "предвестником мира" и помочь стабилизировать ситуацию в регионе.
Почему это важно
Ормузский пролив остается одним из ключевых морских маршрутов для мировых поставок энергоносителей, а любое ограничение движения там сразу влияет на глобальные рынки.
Израиль ликвидировал командующего ВМС КСИР Тансири, который возглавлял усилия по блокированию Ормузского пролива26.03.26, 19:17 • 6345 просмотров
На этом фоне отдельное разрешение для пакистанских кораблей выглядит не только как логистическое решение, но и как политический сигнал на фоне дипломатических контактов между Ираном, США и региональными посредниками.
Пакистан сейчас играет роль одного из посредников в контактах между США и Ираном. Эту роль накануне публично подтвердил специальный посланник США Стив Виткофф.
В то же время ситуация в самом Иране остается напряженной. Иранские государственные медиа вечером сообщили о сильных бомбардировках в различных районах Тегерана, в том числе и в гражданских частях города.
Пентагон готовится к массированному "финальному удару" войны с Ираном - Axios назвало четыре варианта для Трампа26.03.26, 18:00 • 6126 просмотров