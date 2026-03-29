Танкер с саудовской нефтью прошел Ормузский пролив и направляется в Пакистан - Bloomberg

Танкер, перевозящий саудовскую сырую нефть, прошел Ормузский пролив вдоль побережья Ирана и направляется в Пакистан. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным отслеживания судов, в субботу, 28 марта, из Персидского залива вышли семь судов.

Помимо нефтяного танкера, в этот день из Персидского залива вышли два танкера для перевозки сжиженного нефтяного газа и четыре балкера.

Как пишет издание, все они направлялись северным маршрутом, который проходит через узкий промежуток между двумя иранскими островами Ларак и Кешм, в то время, когда Тегеран усиливает свой контроль над водным путем.

В то же время танкеры, связанные с Ираном, продолжают транспортировать нефть с выключенными транспондерами. Отмечается, что средний поток перевозок составлял около 1,6 миллиона баррелей в сутки в марте.

Отмечается, что уровень судоходства через Ормузский пролив остается существенно сокращенным по сравнению с довоенным периодом.

