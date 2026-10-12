Пляжи Калифорнии закрыли из-за "чрезвычайно высокого" уровня воды в океане

Некоторые пляжи Калифорнии в США были вынуждены закрыться после "чрезвычайно высокого" уровня воды в океане, вызванного тропическим штормом "Рейчел". Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Детали

Все пляжи и пирсы в Ньюпорт-Биче в штате Калифорния закрыты, сообщили чиновники.

"Держитесь подальше от этих районов. Наводнения и опасные условия представляют серьезную угрозу безопасности", — посоветовали жителям города в своем заявлении.

Посттропический шторм "Рейчел" движется через Южную Калифорнию на юго-запад. Остатки шторма "Рейчел" вышли на берег в субботу вечером над Нижней Калифорнией, принеся сильные ветры и дожди, вызвавшие внезапные наводнения.

Остатки тропического шторма "Рейчел" вместе с отдельной штормовой системой над западом Соединенных Штатов продолжали проноситься по западу в воскресенье, вызывая наводнения в нескольких прибрежных населенных пунктах Южной Калифорнии.

Сочетание высоких океанских волн, вызванных "Рейчел", и продолжительных волн, частично вызванных волной Кельвина, усиленной Эль-Ниньо, привело к значительным наводнениям вдоль побережья Южной Калифорнии.

Одним из наиболее пострадавших районов стал Ньюпорт-Бич в округе Ориндж, который с пятницы страдает от наводнения.

Главные улицы, такие как бульвар Бальбоа в Ньюпорт-Биче, и многочисленные прилегающие улицы были затоплены паводковыми водами.

Город Ньюпорт-Бич объявил местную чрезвычайную ситуацию в субботу в ответ на наводнение, вызванное тропическим штормом "Рейчел".

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