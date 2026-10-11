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На США надвигается мощный зимний шторм: прогнозируют до 76 см снега и сильный ветер

Киев • УНН

 • 2400 просмотра

В штате Монтана ожидается до 76 см снега и порывы ветра до 80 км/ч. Непогода осложнит движение на горных дорогах и перевалах.

На США надвигается мощный зимний шторм: прогнозируют до 76 см снега и сильный ветер

В американском штате Монтана расширили зону предупреждения о мощном зимнем шторме, который может принести до 76 сантиметров снега в отдельных горных районах. Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 80 км/ч и опасных условиях на автомобильных дорогах, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS), пишет УНН.

Детали

Согласно обновленному прогнозу, больше всего снега ожидается в районе заповедника Боба Маршалла, где высота снежного покрова может увеличиться почти на 76 сантиметров. В районах Ист-Глейшер-Парк и Северных высоких равнин прогнозируют от 25 до 50 сантиметров снега, а скорость порывов ветра может достигать 80 км/ч.

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Предупреждение охватывает населенные пункты Браунинг, Ист-Глейшер-Парк, Сент-Мэри и Бабб, а также перевал Логан-Пасс. По данным метеорологов, наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах к югу от американского шоссе №2.

Синоптики повысили прогнозы снегопадов

Национальная метеорологическая служба также расширила предупреждение на горы Сноуи и Джудит в центральной Монтане. Там прогнозируют от 15 до 30 сантиметров тяжелого мокрого снега и порывы ветра до 72 км/ч.

В городе Грейт-Фоллс прогноз снегопада повысили до 18–36 сантиметров, хотя ранее ожидали 13–28 сантиметров. В районе перевала Бозмен-Пасс возможно выпадение до 36 сантиметров снега, а вблизи Бьютта в высокогорье прогнозируют от 30 до 46 сантиметров.

Сложные погодные условия ожидаются и на ключевых транспортных маршрутах, в частности вблизи перевалов Роджерс и Макдональд. Сочетание сильного снегопада и порывистого ветра может существенно ухудшить видимость и осложнить движение автомобилей.

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Степан Гафтко

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