На США насувається потужний зимовий шторм: прогнозують до 76 см снігу та сильний вітер
Київ • УНН
У штаті Монтана очікують до 76 см снігу й пориви вітру до 80 км/год. Негода ускладнить рух на гірських дорогах і перевалах.
У американському штаті Монтана розширили зону попередження про потужний зимовий шторм, який може принести до 76 сантиметрів снігу в окремих гірських районах. Синоптики також попереджають про пориви вітру до 80 км/год та небезпечні умови на автомобільних дорогах, повідомляє Національна метеорологічна служба США (NWS), пише УНН.
Деталі
За оновленим прогнозом, найбільше снігу очікується в районі заповідника Боба Маршалла, де висота снігового покриву може збільшитися майже на 76 сантиметрів. У районах Іст-Глейшер-Парк та Північних високих рівнин прогнозують від 25 до 50 сантиметрів снігу, а швидкість поривів вітру може сягати 80 км/год.
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Попередження охоплює населені пункти Браунінг, Іст-Глейшер-Парк, Сент-Мері та Бабб, а також перевал Логан-Пасс. За даними метеорологів, найінтенсивніші опади очікуються в гірських районах на південь від американського шосе №2.
Синоптики підвищили прогнози снігопадів
Національна метеорологічна служба також розширила попередження на гори Сноуї та Джудіт у центральній Монтані. Там прогнозують від 15 до 30 сантиметрів важкого мокрого снігу та пориви вітру до 72 км/год.
У місті Грейт-Фоллс прогноз снігопаду підвищили до 18-36 сантиметрів, хоча раніше очікували 13-28 сантиметрів. У районі перевалу Бозмен-Пасс можливе випадіння до 36 сантиметрів снігу, а поблизу Бьютта у високогір'ї прогнозують від 30 до 46 сантиметрів.
Складні погодні умови очікуються і на ключових транспортних маршрутах, зокрема поблизу перевалів Роджерс та Макдональд. Поєднання сильного снігопаду та поривчастого вітру може суттєво погіршити видимість і ускладнити рух автомобілів.
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