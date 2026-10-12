Пляжі Каліфорнії закрили через "надзвичайно високий" рівень води в океані
Київ • УНН
Пляжі й пірси Ньюпорт-Біч закрили через надзвичайно високий рівень океану. Шторм «Рейчел» спричинив сильні дощі, вітри й повені.
Деякі пляжі Каліфорнії у США змушені були закритися після "надзвичайно високого" рівня води в океані, що спричинено тропічним штормом "Рейчел". Про це УНН пише з посиланням на ABC News.
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Усі пляжі та пірси в Ньюпорт-Біч у Каліфорнії закриті, повідомили чиновники.
"Тримайтеся подалі від цих районів. Повені та небезпечні умови становлять серйозну загрозу безпеці", – порадили жителям міста у своїй заяві.
Посттропічний шторм "Рейчел" рухається через Південну Каліфорнію на південний захід. Залишки шторму "Рейчел" вийшли на берег у суботу ввечері над Нижньою Каліфорнією, принісши сильні вітри та дощі, що спричинили раптові повені.
Залишки тропічного шторму "Рейчел", разом з окремою штормовою системою над заходом Сполучених Штатів, продовжували проноситися по заходу в неділю, спричиняючи повені в кількох прибережних громадах Південної Каліфорнії.
Поєднання великих океанських хвиль, спричинених "Рейчел", та тривалих хвиль, частково спричинених хвилею Кельвіна, посиленою Ель-Ніньйо, спричинило значні повені вздовж узбережжя Південної Каліфорнії.
Одним із найбільш постраждалих районів став Ньюпорт-Біч в окрузі Оріндж, який з п'ятниці страждає від повені.
Головні вулиці, такі як бульвар Бальбоа в Ньюпорт-Біч та численні прилеглі вулиці, були затоплені паводковими водами.
Місто Ньюпорт-Біч оголосило місцеву надзвичайну ситуацію в суботу у відповідь на повінь, спричинену тропічним штормом "Рейчел".
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