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Пляжі Каліфорнії закрили через "надзвичайно високий" рівень води в океані

Київ • УНН

 • 2140 перегляди

Пляжі й пірси Ньюпорт-Біч закрили через надзвичайно високий рівень океану. Шторм «Рейчел» спричинив сильні дощі, вітри й повені.

Пляжі Каліфорнії закрили через "надзвичайно високий" рівень води в океані

Деякі пляжі Каліфорнії у США змушені були закритися після "надзвичайно високого" рівня води в океані, що спричинено тропічним штормом "Рейчел". Про це УНН пише з посиланням на ABC News.

Деталі

Усі пляжі та пірси в Ньюпорт-Біч у Каліфорнії закриті, повідомили чиновники.

"Тримайтеся подалі від цих районів. Повені та небезпечні умови становлять серйозну загрозу безпеці", – порадили жителям міста у своїй заяві.

Посттропічний шторм "Рейчел" рухається через Південну Каліфорнію на південний захід. Залишки шторму "Рейчел" вийшли на берег у суботу ввечері над Нижньою Каліфорнією, принісши сильні вітри та дощі, що спричинили раптові повені.

Залишки тропічного шторму "Рейчел", разом з окремою штормовою системою над заходом Сполучених Штатів, продовжували проноситися по заходу в неділю, спричиняючи повені в кількох прибережних громадах Південної Каліфорнії. 

Поєднання великих океанських хвиль, спричинених "Рейчел", та тривалих хвиль, частково спричинених хвилею Кельвіна, посиленою Ель-Ніньйо, спричинило значні повені вздовж узбережжя Південної Каліфорнії.

Одним із найбільш постраждалих районів став Ньюпорт-Біч в окрузі Оріндж, який з п'ятниці страждає від повені.

Головні вулиці, такі як бульвар Бальбоа в Ньюпорт-Біч та численні прилеглі вулиці, були затоплені паводковими водами.

Місто Ньюпорт-Біч оголосило місцеву надзвичайну ситуацію в суботу у відповідь на повінь, спричинену тропічним штормом "Рейчел".

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Юлія Шрамко

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