Смерть легендарного дизайнера Боба Маки получила неожиданное объяснение — что обнаружили документы
Киев • УНН
Боб Маки умер после падения, которое вызвало черепно-мозговую травму и кровоизлияние. Ранее сообщалось, что причиной была пневмония.
В США выяснились новые обстоятельства смерти 87-летнего модельера Боба Маки, который создавал сценические костюмы для Шер и других мировых звезд. Несмотря на предыдущие сообщения о пневмонии, в свидетельстве о смерти указаны черепно-мозговая травма и субарахноидальное кровоизлияние, сообщает E! News со ссылкой на Us Weekly, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, который журналисты получили 9 октября, за три дня до смерти дизайнер упал в доме своего многолетнего директора по дизайну Джозефа Макфейта. В результате падения он получил травму головы, сопровождавшуюся кровоизлиянием.
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Представитель Маки уточнил, что дизайнер находился в гостевом доме на территории жилища Макфейта. В момент падения рядом с ним был медицинский работник. Кроме того, модельер действительно болел пневмонией как до госпитализации, так и после нее.
Что еще стало известно из свидетельства о смерти
По информации журналистов, Боб Маки умер 14 сентября в возрасте 87 лет. Его тело кремировали 17 сентября, а прах развеяли в море у побережья округа Сан-Диего в Калифорнии.
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После смерти дизайнера его многолетняя подруга и коллега Кэрол Бернетт выразила глубокую печаль, подчеркнув его уникальный талант. Она отметила, что Маки одинаково успешно работал как в сфере высокой моды, так и над сценическими костюмами.
Певица Шер, с которой дизайнер сотрудничал более 40 лет, также посвятила ему прощальное сообщение. Она вспомнила о его любви к блесткам, украшениям и рисованию, назвав Маки своим дорогим принцем.
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