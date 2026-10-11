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Смерть легендарного дизайнера Боба Маки получила неожиданное объяснение — что обнаружили документы

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

Боб Маки умер после падения, которое вызвало черепно-мозговую травму и кровоизлияние. Ранее сообщалось, что причиной была пневмония.

Смерть легендарного дизайнера Боба Маки получила неожиданное объяснение — что обнаружили документы

В США выяснились новые обстоятельства смерти 87-летнего модельера Боба Маки, который создавал сценические костюмы для Шер и других мировых звезд. Несмотря на предыдущие сообщения о пневмонии, в свидетельстве о смерти указаны черепно-мозговая травма и субарахноидальное кровоизлияние, сообщает E! News со ссылкой на Us Weekly, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, который журналисты получили 9 октября, за три дня до смерти дизайнер упал в доме своего многолетнего директора по дизайну Джозефа Макфейта. В результате падения он получил травму головы, сопровождавшуюся кровоизлиянием.

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Представитель Маки уточнил, что дизайнер находился в гостевом доме на территории жилища Макфейта. В момент падения рядом с ним был медицинский работник. Кроме того, модельер действительно болел пневмонией как до госпитализации, так и после нее.

Что еще стало известно из свидетельства о смерти

По информации журналистов, Боб Маки умер 14 сентября в возрасте 87 лет. Его тело кремировали 17 сентября, а прах развеяли в море у побережья округа Сан-Диего в Калифорнии.

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После смерти дизайнера его многолетняя подруга и коллега Кэрол Бернетт выразила глубокую печаль, подчеркнув его уникальный талант. Она отметила, что Маки одинаково успешно работал как в сфере высокой моды, так и над сценическими костюмами.

Певица Шер, с которой дизайнер сотрудничал более 40 лет, также посвятила ему прощальное сообщение. Она вспомнила о его любви к блесткам, украшениям и рисованию, назвав Маки своим дорогим принцем.

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Степан Гафтко

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