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Смерть легендарного дизайнера Боба Макі отримала несподіване пояснення – що виявили документи

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Боб Макі помер після падіння, що спричинило черепно-мозкову травму й крововилив. Раніше повідомляли, що причиною була пневмонія.

Смерть легендарного дизайнера Боба Макі отримала несподіване пояснення – що виявили документи

У США з'ясували нові обставини смерті 87-річного модельєра Боба Макі, який створював сценічні костюми для Шер та інших світових зірок. Попри попередні повідомлення про пневмонію, у свідоцтві про смерть зазначені черепно-мозкова травма та субарахноїдальний крововилив, повідомляє E! News із посиланням на Us Weekly, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, який журналісти отримали 9 жовтня, за три дні до смерті дизайнер упав у будинку свого багаторічного директора з дизайну Джозефа Макфейта. Внаслідок падіння він отримав травму голови, яка супроводжувалася крововиливом.

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Представник Макі уточнив, що дизайнер перебував у гостьовому будинку на території помешкання Макфейта. У момент падіння поруч із ним був медичний працівник. Крім того, модельєр справді хворів на пневмонію як до госпіталізації, так і після неї.

Що ще стало відомо зі свідоцтва про смерть

За інформацією журналістів, Боб Макі помер 14 вересня у віці 87 років. Його тіло кремували 17 вересня, а прах розвіяли в морі біля узбережжя округу Сан-Дієго в Каліфорнії.

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Після смерті дизайнера його багаторічна подруга та колега Керол Бернетт висловила глибокий сум, наголосивши на його унікальному таланті. Вона зазначила, що Макі однаково успішно працював як у високій моді, так і над сценічними костюмами.

Співачка Шер, із якою дизайнер співпрацював понад 40 років, також присвятила йому прощальне повідомлення. Вона згадала його любов до блискіток, прикрас та малювання, назвавши Макі своїм дорогим принцом.

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Степан Гафтко

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