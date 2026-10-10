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Колишні Ілона Маска розкрили подробиці його особистого життя та незвичне ставлення до народження дітей

Київ • УНН

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Джастін Маск та Ешлі Сент-Клер розкрили подробиці стосунків із мільярдером у новому документальному фільмі. Маск відмовився від участі.

Колишні Ілона Маска розкрили подробиці його особистого життя та незвичне ставлення до народження дітей

Колишня дружина мільярдера Ілона Маска Джастін Маск та його екскохана Ешлі Сент-Клер розповіли про стосунки із засновником SpaceX, який має 14 відомих дітей. Їхні зізнання увійшли до документального фільму "Маск" режисера Алекса Гібні, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Ешлі Сент-Клер стверджує, що Маск прагне створити "легіон дітей до громадянської війни". Сам бізнесмен неодноразово закликав людей народжувати більше дітей.

Перша дружина мільярдера Джастін Маск заявила, що оточення підприємця нібито називало матерів його дітей "плідницями", а сам процес народження нащадків порівняла з конвеєром.

Колишня дружина згадала початок стосунків

Водночас Джастін розповіла, що перші роки їхнього шлюбу були щасливими. Пара одружилася у 2000 році та любила разом відвідувати книгарні, читати й проводити час за розмовами.

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Документальний фільм вийшов у кінотеатрах 9 жовтня. Сам Маск відмовився брати участь у його створенні та публічно розкритикував стрічку.

Раніше, 2 жовтня, Шівон Зілліс, яка має з Маском чотирьох дітей, повідомила про несподіване завершення їхніх стосунків.

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Степан Гафтко

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