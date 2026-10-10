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Бывшие избранницы Илона Маска раскрыли подробности его личной жизни и необычное отношение к рождению детей

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

Джастин Маск и Эшли Сент-Клэр раскрыли подробности отношений с миллиардером в новом документальном фильме. Маск отказался от участия.

Бывшие избранницы Илона Маска раскрыли подробности его личной жизни и необычное отношение к рождению детей

Бывшая жена миллиардера Илона Маска Джастин Маск и его экс-возлюбленная Эшли Сент-Клер рассказали об отношениях с основателем SpaceX, у которого 14 известных детей. Их признания вошли в документальный фильм режиссёра Алекса Гибни «Маск», сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Эшли Сент-Клер утверждает, что Маск стремится создать «легион детей до гражданской войны». Сам бизнесмен неоднократно призывал людей рожать больше детей.

Первая жена миллиардера Джастин Маск заявила, что окружение предпринимателя якобы называло матерей его детей «производительницами», а сам процесс рождения потомков сравнила с конвейером.

Бывшая жена вспомнила начало отношений

В то же время Джастин рассказала, что первые годы их брака были счастливыми. Пара поженилась в 2000 году и любила вместе посещать книжные магазины, читать и проводить время за разговорами.

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Документальный фильм вышел в кинотеатрах 9 октября. Сам Маск отказался участвовать в его создании и публично раскритиковал картину.

Ранее, 2 октября, Шивон Зилис, у которой с Маском четверо детей, сообщила о неожиданном завершении их отношений.

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Степан Гафтко

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