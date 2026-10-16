Новая пресс-секретарь Трампа оказалась в центре скандала из-за юридического образования и неудачного ответа журналистам

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария оказалась в центре скандала после своей первой пресс-конференции. Американские журналисты выяснили, что она не сдала адвокатский экзамен, хотя ранее говорила о юридической практике. Теперь активисты требуют проверить, не вводила ли чиновница общественность в заблуждение относительно своей квалификации. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Первое выступление Захарии перед журналистами также вызвало неоднозначную реакцию. Обозреватели обратили внимание на её заметное волнение и небольшое количество вопросов, на которые она ответила. Причём слово получили преимущественно представители СМИ, лояльных к администрации Трампа.

Настоящий резонанс возник после общения с журналистами возле Белого дома. Когда Захарию спросили, в каком американском штате она получила право заниматься адвокатской практикой, чиновница неожиданно ответила, что переехала в Китай.

Из-за юридической квалификации пресс-секретаря требуют расследования

Как выяснила The Wall Street Journal, Захария училась в Университете Пеппердайна, однако не сдала адвокатский экзамен в Калифорнии. В Китае она работала ассистенткой в юридической фирме, а не адвокатом.

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После этих сообщений организация Campaign for Accountability обратилась в коллегию адвокатов Калифорнии с требованием проверить, не выдавала ли Захария себя за специалистку, имеющую лицензию на адвокатскую практику. Согласно законодательству штата, такая деятельность без соответствующего разрешения может быть уголовным правонарушением.

В Белом доме резко раскритиковали инициаторов проверки. Сама Захария объяснила свой странный ответ шумом президентского вертолёта, из-за которого якобы неправильно услышала вопрос.

Она также заверила, что перед назначением консультировалась по поводу корректного обозначения своей профессии. В то же время юридическое образование само по себе не даёт права работать адвокатом в США.

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