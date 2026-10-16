Нова прессекретарка Трампа потрапила у скандал через юридичну освіту та невдалу відповідь журналістам
Київ • УНН
Кеті Захарія не склала адвокатський іспит у Каліфорнії, але раніше говорила про юридичну практику. Активісти вимагають перевірки.
Нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія опинилася в центрі скандалу після своєї першої пресконференції. Американські журналісти з'ясували, що вона не склала адвокатський іспит, хоча раніше говорила про юридичну практику. Тепер активісти вимагають перевірити, чи не вводила посадовиця громадськість в оману щодо своєї кваліфікації. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Перший виступ Захарії перед журналістами також викликав неоднозначну реакцію. Оглядачі звернули увагу на її помітне хвилювання та невелику кількість запитань, на які вона відповіла. Причому слово отримали переважно представники медіа, прихильних до адміністрації Трампа.
Справжній резонанс виник після спілкування з журналістами біля Білого дому. Коли Захарію запитали, у якому американському штаті вона здобула право займатися адвокатською практикою, посадовиця несподівано відповіла, що переїхала до Китаю.
Через юридичну кваліфікацію прессекретарки вимагають розслідування
Як з'ясувала The Wall Street Journal, Захарія навчалася в Університеті Пеппердайна, однак не склала адвокатський іспит у Каліфорнії. У Китаї вона працювала асистенткою в юридичній фірмі, а не адвокаткою.
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Після цих повідомлень організація Campaign for Accountability звернулася до адвокатської асоціації Каліфорнії з вимогою перевірити, чи не видавала Захарія себе за фахівчиню з ліцензією на адвокатську практику. За законодавством штату така діяльність без відповідного дозволу може бути кримінальним правопорушенням.
У Білому домі різко розкритикували ініціаторів перевірки. Сама Захарія пояснила свою дивну відповідь шумом президентського гелікоптера, через який нібито неправильно почула запитання.
Вона також запевнила, що перед призначенням консультувалася щодо коректного позначення своєї професії. Водночас юридична освіта сама по собі не дає права працювати адвокатом у США.
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