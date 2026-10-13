"Незграбно і жахливо" - у Білому домі розкритикували перший брифінг нової прессекретарки Трампа

Кеті Захарія. Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP

Деякі посадовці Білого дому ставлять під сумнів, як довго Кеті Захарія обійматиме посаду прессекретарки після її першого брифінгу у вівторок, зазначаючи, що її виступ навряд чи задовольнив президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Кілька радників і посадовців негативно оцінили роботу нової речниці Білого дому в коментарях для CNN. Один із них назвав її "жахливою". Інші описували виступ як незвичний, незграбний, неприродний і часом такий, що викликав дискомфорт. Захарія перебувала за трибуною лише близько 15 хвилин, і більшу частину цього часу присвятила вступній промові, в якій вихваляла досягнення Трампа. Вона надала слово лише трьом журналістам для запитань, перш ніж завершити брифінг.

Деякі посадовці Білого дому та радники Трампа висловлювали подив із приводу того, чому адміністрація так поспіхом вивела Захарію до трибуни.

"Їй слід було б два тижні проводити інтенсивні тренування з підготовки до відповідей на складні запитання, перш ніж виходити туди", — сказав CNN один із радників Трампа, перш ніж розкритикувати виступ Захарії. "Найкраще, що вона зробила, — це повідомила новину про (призначення Кімберлі Гілфойл послом у Греції); принаймні це відволікає увагу від її виступу".

"Навіщо вони так швидко вивели її туди?" — з подивом запитав посадовець Білого дому. "Буквально жодних причин виводити її на другий день роботи, ще й непідготовленою".

Після брифінгу Трамп схвально відгукнувся про Захарію, невдовзі заявивши журналістам: "Як на мене, вона впоралася дуже добре".

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Додамо

Видання зауважує, що брифінг був помітно коротшим за ті, що стали нормою останнім часом. Брифінги колишньої прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт тривали в середньому близько 45 хвилин. Під час свого першого брифінгу вона надала слово двом представникам "нових медіа", а потім — кореспонденту Associated Press. Вона також приймала запитання від журналістів, які стояли в проходах. Захарія ж надала слово журналістам консервативного видання Breitbart (яке займало місце для "нових медіа"), а також Fox News і Daily Mail. Схоже, їхні імена були записані в неї заздалегідь.

Ще один радник сказав CNN, що, хоча виступ Захарії "не був блискучим", це був лише її перший пресбрифінг. Він висловив сподівання, що Трамп поставиться до неї з розумінням і дасть шанс проявити себе.

За словами джерел CNN, Трамп був певною мірою захоплений появою Захарії в ефірі Fox News, перш ніж зрештою найняти її на роботу. Однак один із радників зауважив, що участь у телевізійних дискусіях і виступ перед усім світом за офіційною трибуною — це зовсім різні речі.

"Безперечно, нам усім бракує Керолайн", — зазначив один із радників.

Захарія повідомила, що завершує брифінг достроково, оскільки Трамп, імовірно, невдовзі відповідатиме на запитання журналістів на Південній галявині Білого дому перед відльотом на Аляску.

"Я завершую брифінг, оскільки президент Трамп прямує до гелікоптера Marine One для нашої історичної поїздки на Аляску, і ми зможемо поставити йому всі запитання вже там", — сказала вона.

Наразі невідомо, з якою періодичністю Захарія проводитиме брифінги для журналістів. Аналіз відеоархіву Білого дому, проведений програмою CNN "Reliable Sources", показав, що Лівітт (яка залишила посаду в серпні) до народження другої дитини проводила офіційні брифінги в середньому раз на тиждень. За чотири місяці перед виходом у декретну відпустку наприкінці квітня вона провела 14 брифінгів.

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Протягом решти 2025 року вона провела ще 49 брифінгів, зокрема кілька в нетрадиційному форматі.