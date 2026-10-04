Полиции в США запретили включать режимы Sport и Track на новых Chevrolet Camaro мощностью 455 л. с

Дорожный патруль Калифорнии получил последний Chevrolet Camaro SS 1LE для своего автопарка почти через 3 года после завершения производства модели. Однако полицейским запретили использовать спортивный и трековый режимы 455-сильного автомобиля, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Речь идет о Camaro SS с пакетом 1LE, который создавали с ориентацией на езду по треку. Автомобиль оснащен 6,2-литровым атмосферным V8 LT1 мощностью 455 л. с.

Несмотря на возможности машины, правила Дорожного патруля позволяют эксплуатировать ее только в режиме Tour. Режимы Sport и Track использовать запрещено, как и функцию Launch Control.

Для полицейских установили ряд ограничений

Правила также запрещают полицейским раскручивать двигатель ради развлечения. Camaro не рекомендуют использовать во время продолжительных дождей или при неблагоприятной погоде.

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Из-за двухдверного кузова перевозить задержанных в Camaro также нельзя, за исключением чрезвычайных обстоятельств.

Сесть за руль такого патрульного автомобиля могут только полицейские, прошедшие специальную подготовку в академии Дорожного патруля Калифорнии. За нарушение установленных правил право управлять Camaro могут отобрать.

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