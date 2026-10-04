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Поліції у США заборонили вмикати Sport і Track на нових Chevrolet Camaro, потужністю 455 к.с.

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Дорожній патруль Каліфорнії отримав останній Camaro SS 1LE з V8 на 455 к. с. Поліцейським дозволили лише режим Tour і заборонили перевозити затриманих.

Поліції у США заборонили вмикати Sport і Track на нових Chevrolet Camaro, потужністю 455 к.с.

Дорожній патруль Каліфорнії отримав останній Chevrolet Camaro SS 1LE для свого автопарку майже через 3 роки після завершення виробництва моделі. Однак поліцейським заборонили використовувати спортивний і трековий режими 455-сильного автомобіля, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Йдеться про Camaro SS із пакетом 1LE, який створювали з орієнтацією на їзду треком. Автомобіль оснащений 6,2-літровим атмосферним V8 LT1 потужністю 455 к. с.

Попри можливості машини, правила Дорожнього патруля дозволяють експлуатувати її лише в режимі Tour. Режими Sport і Track використовувати заборонено, як і функцію Launch Control.

Поліцейським встановили низку обмежень

Правила також забороняють поліцейським розкручувати двигун заради розваги. Camaro не рекомендують використовувати під час тривалих дощів або за несприятливої погоди.

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Через дводверний кузов перевозити затриманих у Camaro також не можна, за винятком надзвичайних обставин.

Сісти за кермо такого патрульного автомобіля можуть лише поліцейські, які пройшли спеціальну підготовку в академії Дорожнього патруля Каліфорнії. За порушення встановлених правил право керувати Camaro можуть забрати.

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Степан Гафтко

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