Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"

Источник: Walt Disney Studios Motion Pictures / © Lucasfilm / courtesy Everett Collection

Актёр Адам Драйвер отвергает любую возможность возвращения в галактику "Звёздных войн" (Star Wars) в роли Кайло Рена. Об этом УНН пишет со ссылкой на Variety.

Детали

В недавнем выпуске The Rich Eisen Show Драйвера спросили, думает ли он, что когда-нибудь снова сыграет злодея во франшизе. Актёр ответил: "Да, всё кончено… Больше никаких "Звёздных войн"".

Мы, сказал Драйвер, имея в виду руководителей студии Disney Боба Айгера и Алана Бергмана, которые отклонили сценарий отдельного фильма о Кайло Рене, который он предлагал вместе со Стивеном Содербергом, "пытались снять ещё один фильм", "но они сказали: "Нет, он мёртв"".

"Мне всегда было интересно снять ещё один фильм "Звёздные войны", — сказал Драйвер тогда. — Мы представили сценарий Lucasfilm. Им понравилась идея. Они полностью поняли нашу точку зрения и почему мы это делаем. Мы показали его Бобу Айгеру и Алану Бергману, и они сказали "нет". Они не видели, как Бен Соло может быть жив. И на этом всё закончилось".

Во время интервью Драйвер продолжил, повторив, что Содерберг был назначен режиссёром и что "мы работали над этим несколько лет, действительно и серьёзно". "Мы вместе со Скоттом Бёрнсом, Ребеккой Блант, Содербергом и мной написали отличный сценарий… Это было потрясающе. Это было действительно круто. Но, знаете, я не принимаю решения", — отметил Драйвер.

Затем Драйвера спросили, вернётся ли он, если кто-то "возродит" проект. "Если они захотят, хорошо. Но мы не будем… Это не наше решение, — сказал Драйвер. — Думаю, поезд уже ушёл". Драйвер оценил "реакцию фанатов" на отменённый фильм, назвав её "довольно невероятной". "Я не ожидал, что будут билборды и люди, которые летают на самолётах над Disney и тому подобное. Это было довольно круто", — отметил он.

Когда появились новости о фильме, группа фанатов "Звёздных войн" оплатила самолёт, чтобы он пролетел с баннером "Спасите охоту за Беном Соло" над студией Уолта Диснея в Бербанке, штат Калифорния, США.

В апреле Содерберг высказал схожее с Драйвером мнение, заявив, что фильм "состоялся бы", "если бы ему суждено было состояться".

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