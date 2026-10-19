Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет

Сахара Рей

Умерла австралийская модель и дизайнер купальников Сахара Рэй, которая в свое время привлекла внимание СМИ благодаря отношениям с Джастином Бибером, передает УНН со ссылкой на TMZ.

"Она ушла из жизни прошлой ночью в больнице, в окружении родных. Ее очень любили", — сообщила семья Сахары изданию TMZ.

Причина смерти пока не подтверждена.

Рэй приобрела популярность благодаря модельной карьере и активности в социальных сетях: она собрала большую аудиторию в Instagram и запустила собственный бренд купальников — Sahara Ray Swim.

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В 2016 году она попала в заголовки новостей, когда ее сфотографировали во время отдыха с Джастином Бибером на Гавайях. Ранее ей также приписывали роман с австралийским певцом Коди Симпсоном.

Модель была дочерью легендарного австралийского серфера Тони Рэя; значительную часть детства она провела в разъездах между Австралией, Калифорнией и Гавайями.

В 2024 году Сахара рассказала о своей борьбе с синдромом Гийена — Барре — редким неврологическим расстройством, которое привело к частичному параличу после серьезной автомобильной аварии.

Сахаре Рэй было 34 года.

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