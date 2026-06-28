Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"
Киев • УНН
Канадский певец неожиданно появился на драфте НХЛ 2026 года. Он объявил первый выбор клуба "Торонто Мейпл Лифс" — Гэвина МакКенну.
Канадский певец Джастин Бибер стал неожиданным гостем драфта НХЛ 2026 года, где объявил первый выбор клуба «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детали
Комиссар НХЛ Гэри Беттман представил Бибера как одного из «самых преданных и самых известных фанатов» «Торонто». Выход певца сопровождался свистом болельщиков в Баффало, однако он заявил, что поддерживает «Мейпл Лифс» с самого детства.
Бибер объявил выбор «Торонто» под первым номером — клуб задрафтовал Гэвина МакКенну. Хоккеист вышел на сцену под песню «Yukon» в исполнении певца, после чего они вместе сделали совместные фотографии и приняли участие в интервью.
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