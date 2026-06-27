Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе
Киев • УНН
По данным СМИ, свадьба певицы и игрока NFL может состояться 2-3 июля в Мэдисон-сквер-гарден. Официального подтверждения от пары пока нет.
В США набирают обороты слухи о возможной свадьбе американской певицы Тейлор Свифт и игрока NFL Трэвиса Келси. По данным американских СМИ, церемония может состояться уже в начале июля в легендарном Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, однако официального подтверждения от пары пока нет, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
По информации The New York Times, которая ссылается на источники, знакомые с подготовкой мероприятия, 2 июля на арене может состояться частное празднование примерно для 100 гостей, а 3 июля - более масштабное мероприятие почти на тысячу приглашенных. В то же время Associated Press отмечает, что не смогло независимо подтвердить эту информацию.
Организаторы не подтверждают церемонию
Дополнительные слухи подогревает тот факт, что с 29 июня по 7 июля в Мэдисон-сквер-гарден не запланировано никаких публичных мероприятий, а городские власти выдали разрешения на проведение масштабных монтажных работ возле арены. В то же время представители Тейлор Свифт не ответили на многочисленные запросы журналистов относительно возможной свадьбы.
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Как отмечает AP, Мэдисон-сквер-гарден уже неоднократно становился местом проведения свадеб. Арена имеет закрытые входы, отдельный охраняемый гараж и конструкцию без окон, что обеспечивает высокий уровень приватности для гостей и молодоженов.
Если информация подтвердится, среди гостей могут быть друзья и родственники пары, в частности футболист Патрик Махоумс с женой Бриттани, а также Селена Гомес, Эмма Стоун, Джиджи Хадид, сестры Хаим и другие знаменитости. Пока же Тейлор Свифт и Трэвис Келси не комментируют сообщения о возможной свадьбе.
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