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Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Американские СМИ сообщают о возможной свадьбе певицы и игрока в американский футбол на следующей неделе в Нью-Йорке. Madison Square Garden готовится к свадебному мероприятию 3 июля.

Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ

Американские СМИ сообщают о возможной свадьбе певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси уже на следующей неделе в Нью-Йорке. На это указывают данные, полученные журналистами New York Times из нескольких источников, пишет УНН.

Детали

По информации издания, городские власти Нью-Йорка получили запрос на перекрытие улиц вокруг арены Madison Square Garden с 2 по 4 июля. Кроме того, несколько игроков команды Kansas City Chiefs, за которую выступает Келси, якобы забронировали номера в отелях на Таймс-сквер на начало июля.

Что известно о возможной церемонии

По словам одного из городских чиновников, Madison Square Garden готовится к проведению свадебного мероприятия 3 июля. Также сообщается, что компания Winick Productions подала заявку на установку навеса у арены для мероприятия с участием от 500 до 999 гостей.

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Madison Square Garden готовит свадебную вечеринку на пятницу, 3 июля

– сообщил источник New York Times.

В то же время официального подтверждения этой информации пока нет. Представители Свифт, Madison Square Garden и Winick Productions не комментировали сообщение. Аналогичную информацию, ссылаясь на собственные источники, также обнародовал журнал TMZ.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси, которые обручились в августе прошлого года, публично не раскрывают деталей своих свадебных планов. Ранее в медиа уже появлялись слухи об их свадьбе, однако они не подтвердились.

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Степан Гафтко

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