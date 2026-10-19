Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки

$44.860.0250.500.19
ukenru
16:25 • 5074 перегляди
Частина України 20 жовтня житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла
15:28 • 10662 перегляди
Де в Україні йтимуть дощі, а де пануватимуть тумани - синоптики дали прогноз на 20 жовтня
15:09 • 12059 перегляди
"Дістаємо подвійні аркуші" - Астаф’єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант і доповнила допис ефектними фотоPhoto
14:30 • 11149 перегляди
Мінвійни США відтерміновує "життєво необхідні постачання" для України - Зеленський
13:58 • 10521 перегляди
ЄС не скасує жодні санкції проти рф до припинення росією війни - Єврокомісія
13:25 • 12104 перегляди
28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський
12:59 • 12631 перегляди
На Донеччині з 1 листопада запровадять довгу комендантську годину - скільки триватиме та чи будуть винятки
12:22 • 13677 перегляди
ФПУ закликає президента ветувати закон про безпеку працівників на роботі через звуження прав працівників
Ексклюзив
11:26 • 25197 перегляди
Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес
19 жовтня, 10:57 • 15866 перегляди
Рубіо прокоментував можливу зустріч Трампа, путіна та Сі і згадав про Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.4м/с
85%
758мм
Популярнi новини
Сінді Кроуфорд з сім'єю вперше порушили мовчання після смерті сина19 жовтня, 07:33 • 25523 перегляди
Еліна Світоліна оголосила про розлучення з чоловіком19 жовтня, 08:08 • 17466 перегляди
Експедиції у Тихому океані не вдалося знайти літак Амелії Ергарт - пошуки триватимутьVideo19 жовтня, 08:59 • 23291 перегляди
Проти скорочення бронювання виступають зброярі, шахтарі та депутати: чи дослухається уряд19 жовтня, 10:00 • 28232 перегляди
Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної12:11 • 16441 перегляди
Публікації
Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної12:11 • 16451 перегляди
Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес
Ексклюзив
11:26 • 25197 перегляди
Проти скорочення бронювання виступають зброярі, шахтарі та депутати: чи дослухається уряд19 жовтня, 10:00 • 28241 перегляди
Затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex: чи загрожує судді дисциплінарна відповідальність?
Ексклюзив
19 жовтня, 09:26 • 29288 перегляди
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 67103 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
Париж
Реклама
УНН Lite
"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки КокоPhoto16:45 • 588 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки16:33 • 1444 перегляди
Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo16:10 • 2114 перегляди
У Німеччині знайшли амулет із молитвою до Ісуса, який може змінити уявлення про раннє християнство15:19 • 4986 перегляди
"Дістаємо подвійні аркуші" - Астаф’єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант і доповнила допис ефектними фотоPhoto15:09 • 12051 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Starlink
Опалення
BFM TV

Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки

Київ • УНН

 • 1458 перегляди

Австралійська модель і дизайнерка купальників Сахара Рей померла в лікарні в оточенні рідних. Причину смерті не підтверджено.

Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки
Сахара Рей

Померла австралійська модель і дизайнерка купальників Сахара Рей, яка свого часу привернула увагу ЗМІ завдяки стосункам із Джастіном Бібером, передає УНН із посиланням на TMZ.

"Вона пішла з життя минулої ночі в лікарні, в оточенні рідних. Її дуже любили", — повідомила родина Сахари виданню TMZ.

Причина смерті наразі не підтверджена.

Рей здобула популярність завдяки модельній кар’єрі та активності в соціальних мережах: вона зібрала велику аудиторію в Instagram і запустила власний бренд купальників — Sahara Ray Swim.

Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала другий день народження сина Джастіна Бібера23.08.26, 02:04 • 101270 переглядiв

У 2016 році вона потрапила в заголовки новин, коли її сфотографували під час відпочинку з Джастіном Бібером на Гаваях. Раніше їй також приписували роман із австралійським співаком Коді Сімпсоном.

Модель була донькою легендарного австралійського серфера Тоні Рея; значну частину дитинства вона провела в роз’їздах між Австралією, Каліфорнією та Гаваями.

У 2024 році Сахара розповіла про свою боротьбу із синдромом Гієна — Барре — рідкісним неврологічним розладом, який призвів до часткового паралічу після серйозної автомобільної аварії.

Сахарі Рей було 34 роки.

Джастін Бібер несподівано з'явився на драфті НХЛ та оголосив перший вибір "Торонто"28.06.26, 15:34 • 127510 переглядiв

Антоніна Туманова

УНН Lite
Джастін Бібер
Каліфорнія
Гаваї
Австралія