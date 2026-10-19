Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки

Сахара Рей

Померла австралійська модель і дизайнерка купальників Сахара Рей, яка свого часу привернула увагу ЗМІ завдяки стосункам із Джастіном Бібером, передає УНН із посиланням на TMZ.

"Вона пішла з життя минулої ночі в лікарні, в оточенні рідних. Її дуже любили", — повідомила родина Сахари виданню TMZ.

Причина смерті наразі не підтверджена.

Рей здобула популярність завдяки модельній кар’єрі та активності в соціальних мережах: вона зібрала велику аудиторію в Instagram і запустила власний бренд купальників — Sahara Ray Swim.

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У 2016 році вона потрапила в заголовки новин, коли її сфотографували під час відпочинку з Джастіном Бібером на Гаваях. Раніше їй також приписували роман із австралійським співаком Коді Сімпсоном.

Модель була донькою легендарного австралійського серфера Тоні Рея; значну частину дитинства вона провела в роз’їздах між Австралією, Каліфорнією та Гаваями.

У 2024 році Сахара розповіла про свою боротьбу із синдромом Гієна — Барре — рідкісним неврологічним розладом, який призвів до часткового паралічу після серйозної автомобільної аварії.

Сахарі Рей було 34 роки.

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