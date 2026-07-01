Великобритания может вмешаться в сделку Paramount и Warner Bros. Discovery на $110 млрд

Правительство Великобритании рассматривает возможность вмешательства в сделку по поглощению Paramount компанией Warner Bros. Discovery стоимостью 110 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает агентство, такой шаг может привести к передаче дела на рассмотрение британского Управления по вопросам конкуренции и рынков (CMA), что потенциально задержит завершение сделки, несмотря на уже полученные разрешения от США, Китая, Австралии, Германии, Франции и Саудовской Аравии.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что сделка может повлиять на сферу новостей, детского телевидения и стриминговых сервисов в стране. Она предоставила компаниям время до 6 июля, чтобы ответить на выраженные правительством опасения.

Я осознаю необходимость своевременного принятия окончательного решения и приложу все усилия для этого – сказала Нэнди.

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Reuters напоминает, что британский антимонопольный регулятор уже анализирует сделку и должен до 7 августа решить, начинать ли её углублённое расследование.

В то же время антимонопольные органы Европейского Союза также продолжают оценку сделки. Ожидается, что на этой неделе Paramount предложит меры для устранения возможных рисков для конкуренции, что может способствовать получению одобрения в ЕС.

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По данным Reuters, затягивание процесса в Великобритании может иметь финансовые последствия для сторон. В частности, Paramount согласилась выплачивать акционерам Warner Bros. Discovery по 25 центов за акцию за каждый квартал после 30 сентября, если сделка не будет завершена. Общая сумма таких выплат может достигать около 650 млн долларов ежеквартально.

В Paramount заявили, что не видят в запланированной сделке рисков для медиаплюрализма и остаются уверенными в соблюдении запланированных сроков её завершения.

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