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Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Київ • УНН

 • 7276 перегляди

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики ЗСУ та призначив на цю посаду Юрія Погрібного.

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Карпенка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України та призначив на цю посаду Юлія Погрібного. Про це йдеться у відповідних указах, передає УНН

"Звільнити Карпенка Володимира Володимировича з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України", - йдеться в указі №730/2026. 

Указом №731/2026 новим командувачем Сил логістики призначено Юрія Погрібного. 

Зеленський анонсував кадрові перестановки у ЗСУ. Драпатий, Скибюк та Хмара запропонували бачення змін10.08.26, 15:55 • 12596 переглядiв

Юрій Погрібний народився на Сумщині. У 2007 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Служив у 55-й окремій артилерійській бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону. Початок війни у 2014 році зустрів у складі цієї ж бригади, яка брала участь у звільненні Слов’янська, Краматорська, Лимана та інших міст на сході України.

У 2020 році очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. У 2024-му здобув освіту оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони, потім його призначили начальником озброєння оперативного командування "Схід".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо ситуації на фронті - багато деталей про напрямки на Донеччині.

Також разом із головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках. 

"Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував головнокомандувач", - казав Зеленський. 

У вечірньому зверненні Президент заявив, що "важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти". 

"Будуть рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатим. П’ять рішень уже є, будуть ще", - зазначив Зеленський. 

Зеленський заслухав Драпатого та Хмару про ситуацію на Донеччині, задачі армії рф та підготовку протидії17.08.26, 17:06 • 4072 перегляди

Павло Башинський

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