Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на меморіальному кладовищі
Київ • УНН
На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом перепоховали першого голову ОУН Євгена Коновальця. Церемонія відбулася за участі президента Володимира Зеленського.
На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця, повідомив у вівторок народний депутат Володимир В'ятрович у соцмережах, пише УНН.
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"Для мене великою честю було взяти участь не лише у похованні полковника Коновальця, але й у всьому процесі його повернення на українську землю. Дякую усім причетним", - написав В'ятрович і оприлюднив фото.
У мережі та медіа з'явилися фото та відео з церемонії, де присутній Президент України Володимир Зеленський.
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