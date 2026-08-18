Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на меморіальному кладовищі

На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця, повідомив у вівторок народний депутат Володимир В'ятрович у соцмережах, пише УНН.

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"Для мене великою честю було взяти участь не лише у похованні полковника Коновальця, але й у всьому процесі його повернення на українську землю. Дякую усім причетним", - написав В'ятрович і оприлюднив фото.

У мережі та медіа з'явилися фото та відео з церемонії, де присутній Президент України Володимир Зеленський.

Прах Коновальця тимчасово перепоховають на військовому меморіальному кладовищі, а згодом - у пантеоні

Доповнення

Про те, що останки першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця повернули в Україну, повідомлялося 13 серпня.

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