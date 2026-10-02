У віці 100 років помер ветеран дивізії "Галичина" та УПА Зенон Врублевський

На 100-му році життя помер діяч ОУН, ветеран дивізії "Галичина" Зенон Врублевський. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький 2 жовтня у Telegram, пише УНН.

Майже століття життя. І яке життя! Підпільник ОУН, вояк дивізії "Галичина" та Української Повстанської Армії. Пройшов полон і радянські табори. Боровся за Україну ще тоді, коли за саму думку про її Незалежність можна було заплатити свободою або життям - написав Козицький.

Детальнішу інформацію про похорон повідомлять згодом.

Доповнення

Зенон Врублевський народився у Львові 17 березня 1927 року. У 16 років покинув гімназію і таємно від батьків зголосився до дивізії "Галичина". Згодом був особистим водієм полковника армії УНР Івана Ремболовича. Під час боїв у "Бродівському котлі" потрапив у полон, його вивезли до концтабору на Уралі. Після двох років перебування там йому вдалось втекти. У Львові налагодив зв’язки із підпіллям ОУН.

Його заарештували 1947 року та засудили до 25 років ув’язнення та 5 років позбавлення прав із конфіскацією майна. Покарання відбував у тюрмах і таборах Свердловська, Караганди, Кемерового, Воркути. Після звільнення ще кілька років був змушений прожити у Воркуті. До Львова повернувся у 1960 році.

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