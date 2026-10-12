У Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв'язкова УПА Олена Рибалко

$44.8550.14
ukenru
03:30 • 31115 перегляди
Ніщо і ніхто не зламає Україну у боротьбі з агресією рф - Туск після розмови з Зеленським
00:57 • 44631 перегляди
Маск - насамперед бізнесмен: "Флеш" прокоментував чутки про відключення Starlink Україні
11 жовтня, 21:25 • 45209 перегляди
росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення - Сибіга
11 жовтня, 20:21 • 41518 перегляди
Ракетний удар по передмістю Харкова: уже понад 20 пораненихVideo
11 жовтня, 19:58 • 38224 перегляди
США погрожують припинити постачання зброї Україні через удари по російських НПЗ, PURL під загрозою – FT
11 жовтня, 19:34 • 36012 перегляди
рф втратила понад 50 тисяч військових за місяць, Україна у 10 разів менше – НАТО
11 жовтня, 18:24 • 37443 перегляди
Найбільший металургійний завод України готується повністю зупинити виробництво через російські удари
11 жовтня, 17:35 • 28492 перегляди
ЄС виділить Україні додаткові кошти на дрони та ракети вже цього тижня – фон дер Ляєн
11 жовтня, 16:39 • 27829 перегляди
Зеленський підтримав енергетичне перемир'я з рф, запропоноване Трампом та віддав відповідні накази ЗСУVideo
11 жовтня, 16:17 • 24253 перегляди
В Україні 12 жовтня діятимуть графіки відключення світла: Укренерго повідомило, коли не буде електроенергії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.1м/с
89%
745мм
Популярнi новини
На Дніпропетровщині після російського обстрілу згорів склад агротехнікиPhoto11 жовтня, 20:57 • 9256 перегляди
США не мають давати путіну фінансовий рятівний круг: сенатори виступили з заявою щодо дозволу Трампа на імпорт російського дизпальногоPhoto11 жовтня, 21:56 • 8564 перегляди
На ТОТ Херсонщини та Запоріжжя росгвардійці проводять для школярів "уроки мужності"11 жовтня, 23:24 • 10510 перегляди
Сили оборони знищують ворожі пускові установки, щоб протидіяти балістиці - Хмара11 жовтня, 23:55 • 4644 перегляди
На ТОТ Луганщини росія продовжує кампанію з "націоналізації" нерухомості - ОВА01:21 • 10166 перегляди
Публікації
Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята11 жовтня, 10:54 • 60360 перегляди
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto10 жовтня, 07:15 • 96124 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 114564 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 112606 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 114750 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Кая Каллас
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ11 жовтня, 19:01 • 42161 перегляди
Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини11 жовтня, 17:25 • 22137 перегляди
Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці11 жовтня, 15:52 • 23047 перегляди
Ім'я Ярослави Магучіх увічнили в космосі: на честь українки назвали астероїд біля Юпітера11 жовтня, 14:14 • 30770 перегляди
Колишня Міс Всесвіт Олівія Калпо вдруге стала мамою та показала фото з пологового будинку11 жовтня, 14:05 • 20044 перегляди
Актуальне
Financial Times
Starlink
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Техніка
Іскандер (ОТРК)

У Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв'язкова УПА Олена Рибалко

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Олена Рибалко, колишня зв’язкова УПА та лікарка, померла у Львові 9 жовтня на 110-му році життя. Прощання відбудеться 12 жовтня.

У Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв'язкова УПА Олена Рибалко
Олена Рибалко. Фото: city-adm.lviv.ua

У Львові на 110-му році життя померла найстарша жителька України, колишня зв’язкова УПА Олена Рибалко. Про це повідомили у Львівській міській раді ввечері 11 жовтня, пише УНН.

У Львові на 110-му році життя померла видатна львів'янка, колишня зв’язкова УПА — Олена Рибалко

- вказали у мерії Львова.

"Олена Рибалко присвятила життя медицині, допомагала пораненим повстанцям і пережила Голодомор. Була найстаршою мешканкою України. Як повідомила родина, земний шлях пані Олена завершила у п'ятницю, 9 жовтня", - повідомили у міськраді.

Де відбудеться прощання

Прощання відбудеться у понеділок, 12 жовтня, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Чин похорону розпочнеться о 12:00. Поховають Олену Рибалко на Янівському кладовищі, у родинному гробівці.

Що відомо про Олену Рибалко

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту.

Її батько, Кирило Рибалко, був воїном Української Народної Республіки та фундатором Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка НКВС за діяльність, спрямовану на відродження української автокефальної церкви. ЇЇ мати остання з української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни.

Олена Кирилівна пережила Голодомор 1932–1933 років. У 1946 році вона переїхала до Львова, де присвятила своє життя лікарській справі.

Була направлена на роботу до Львівської області, де обійняла посаду головної лікарки Пустомитівської районної лікарні.

Працюючи лікаркою, допомагала пораненим повстанцям. Медицині вона присвятила майже все своє життя, вийшовши на пенсію у 89 років.

Серед її пацієнтів були відомі діячі української культури, науки та церкви, зокрема Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич та Йосиф Кладочний.

У ті складні часи вона не залишалася осторонь боротьби українського народу за свободу. Олена Кирилівна надавала медичну допомогу українським повстанцям, проводила операції у схронах Української повстанської армії, ризикуючи власним життям заради порятунку інших, вказали у Львівській міськраді.

У віці 100 років помер ветеран дивізії "Галичина" та УПА Зенон Врублевський02.10.26, 12:45 • 4416 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Україна
Львів