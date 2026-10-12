У Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв'язкова УПА Олена Рибалко
Київ • УНН
Олена Рибалко, колишня зв’язкова УПА та лікарка, померла у Львові 9 жовтня на 110-му році життя. Прощання відбудеться 12 жовтня.
У Львові на 110-му році життя померла найстарша жителька України, колишня зв’язкова УПА Олена Рибалко. Про це повідомили у Львівській міській раді ввечері 11 жовтня, пише УНН.
У Львові на 110-му році життя померла видатна львів'янка, колишня зв’язкова УПА — Олена Рибалко
"Олена Рибалко присвятила життя медицині, допомагала пораненим повстанцям і пережила Голодомор. Була найстаршою мешканкою України. Як повідомила родина, земний шлях пані Олена завершила у п'ятницю, 9 жовтня", - повідомили у міськраді.
Де відбудеться прощання
Прощання відбудеться у понеділок, 12 жовтня, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Чин похорону розпочнеться о 12:00. Поховають Олену Рибалко на Янівському кладовищі, у родинному гробівці.
Що відомо про Олену Рибалко
Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту.
Її батько, Кирило Рибалко, був воїном Української Народної Республіки та фундатором Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка НКВС за діяльність, спрямовану на відродження української автокефальної церкви. ЇЇ мати остання з української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни.
Олена Кирилівна пережила Голодомор 1932–1933 років. У 1946 році вона переїхала до Львова, де присвятила своє життя лікарській справі.
Була направлена на роботу до Львівської області, де обійняла посаду головної лікарки Пустомитівської районної лікарні.
Працюючи лікаркою, допомагала пораненим повстанцям. Медицині вона присвятила майже все своє життя, вийшовши на пенсію у 89 років.
Серед її пацієнтів були відомі діячі української культури, науки та церкви, зокрема Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич та Йосиф Кладочний.
У ті складні часи вона не залишалася осторонь боротьби українського народу за свободу. Олена Кирилівна надавала медичну допомогу українським повстанцям, проводила операції у схронах Української повстанської армії, ризикуючи власним життям заради порятунку інших, вказали у Львівській міськраді.
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