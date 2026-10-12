У Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв'язкова УПА Олена Рибалко

Ніщо і ніхто не зламає Україну у боротьбі з агресією рф - Туск після розмови з Зеленським

Маск - насамперед бізнесмен: "Флеш" прокоментував чутки про відключення Starlink Україні

росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення - Сибіга

Ракетний удар по передмістю Харкова: уже понад 20 поранених

США погрожують припинити постачання зброї Україні через удари по російських НПЗ, PURL під загрозою – FT

рф втратила понад 50 тисяч військових за місяць, Україна у 10 разів менше – НАТО

Найбільший металургійний завод України готується повністю зупинити виробництво через російські удари

ЄС виділить Україні додаткові кошти на дрони та ракети вже цього тижня – фон дер Ляєн

Зеленський підтримав енергетичне перемир'я з рф, запропоноване Трампом та віддав відповідні накази ЗСУ