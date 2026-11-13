Помер В'ячеслав Брюховецький - Герой України і відроджувач Києво-Могилянської академії
Київ • УНН
Помер В’ячеслав Брюховецький — Герой України, співзасновник Народного Руху та відроджувач Києво-Могилянської академії. Про це повідомив Руслан Стефанчук.
Помер В'ячеслав Брюховецький - Герой України, один із засновників "Народного Руху України" та відроджувач Києво-Могилянської академії. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 13 листопада, пише УНН.
Пішов із життя В’ячеслав Брюховецький - Герой України, один із засновників Народного Руху України та людина, яка відродила Києво-Могилянську академію. Україна втратила видатного інтелектуала, освітянина та громадського діяча, який присвятив життя розбудові незалежної держави
"Він вірив, що майбутнє України починається з освіти, свободи думки та відповідальності за власну країну. Його спадщина - це люди, ідеї та цінності, які продовжують жити й працювати на майбутнє нашої держави", - вказав Стефанчук.
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Довідково
В'ячеслав Брюховецький - український літературознавець, педагог і громадський діяч, літературний критик, Герой України (2007), кавалер ордена "За заслуги" III ст. (1997), лауреат премії імені Олекси Гірника (2005), почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Головний ініціатор відродження Києво-Могилянської академії як сучасного вищого навчального закладу, побудованого на зразках північноамериканських університетів, згодом ректор і президент (1991—2007), з 2007 — почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Член Спілки письменників України (з 1982). Доктор філологічних наук, кандидат педагогічних наук; член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
Один з засновників (1 грудня 2011), до 2019 року учасник ініціативної групи "Першого грудня".