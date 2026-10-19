Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря

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С 4 декабря предприятия без укрытий не смогут работать во время «жёлтой» воздушной тревоги. В этот день завершится переходный период, в течение которого предприятия без укрытий могут продолжать работу по согласованию с трудовым коллективом. После этой даты для работы в обычном режиме бизнес должен обеспечить работникам и посетителям надлежащую защиту.

Что это будет означать для работодателей и работников на практике, выяснил УНН.

Какие правила действуют во время воздушной тревоги сейчас

Постановление Кабмина № 1092 от 4 сентября 2026 года ввело дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. «Жёлтый» уровень означает угрозу дронов, «красный» — ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу.

Во время «жёлтого» уровня предприятия могут продолжать деятельность, если на объекте есть защитное сооружение, временное или постоянное укрытие, сооружение двойного назначения либо обустроенное безопасное пространство. Эти требования касаются субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. А для предприятий без укрытий правительство предусмотрело три месяца на подготовку, поэтому до 4 декабря они могут работать во время дроновой угрозы по согласованию с трудовым коллективом. Одного приказа руководителя для этого недостаточно. А вот после завершения переходного периода согласие работников уже не заменит необходимых мер защиты.

Что будут считать безопасным пространством для работы после 4 декабря

Строить отдельное капитальное укрытие для того, чтобы люди получили возможность работать безопасно, а работодатель — не нарушил законодательство, нужно не всегда. Постановление № 1128 позволяет в предусмотренных случаях обустроить безопасное пространство непосредственно внутри здания. В то же время обычный коридор или комната без окон автоматически не станут укрытием. Речь идёт о наиболее защищённых зонах, способных обезопасить людей от побочного действия средств поражения и определённого уровня избыточного давления взрывной волны. Соответствие помещения этим требованиям должно обосновываться конкретными расчётами.

Кроме того, работодатель должен определить порядок действий персонала во время тревоги и обеспечить своевременное оповещение работников и посетителей. На входе, внешней стене или ограждении объекта необходимо разместить табличку размером 100 на 60 сантиметров с сообщением о наличии укрытия, безопасного пространства или их отсутствии.

Может ли работник отказаться от опасной работы во время воздушной тревоги

Даже если трудовой коллектив согласовал работу во время «жёлтой» воздушной тревоги, это не лишает конкретного работника права отказаться от задания, которое угрожает его жизни или здоровью. Такое право закрепляет за ним статья 6 Закона Украины «Об охране труда». Но для того, чтобы отказ приобрёл законную силу, работник должен незамедлительно сообщить своему руководителю об опасности.

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Что изменится после 4 декабря для предприятий

Если предприятие не обустроит надлежащую защиту, оно не сможет обосновывать продолжение обычной работы во время «жёлтого» уровня опасности только согласием коллектива. При отсутствии укрытия или безопасного пространства деятельность на время такой угрозы придётся приостанавливать, за исключением случаев, для которых правительство определило отдельный порядок.

Если во время атаки работники пострадают, обстоятельства происшествия и выполнение работодателем обязанностей по охране труда будут проверены. Разумеется, сам факт удара вс рф по предприятию не ляжет виной на плечи руководства. Но и коллективное согласие не освободит его от ответственности за нарушение правил безопасности во время работы.

Напомним

В середине сентября в Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы. При жёлтом уровне поезда и посадка пассажиров разрешены. При красном уровне посадку прекращают, а людей переводят в укрытия.