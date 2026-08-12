Экспорт кофе из Колумбии в значительной степени приостановили после мощного землетрясения

Экспорт кофе из Колумбии в значительной степени приостановлен после того, как разрушительное землетрясение нарушило работу главного порта страны и привело к перекрытию дорог на ключевых автомагистралях, сообщил глава группы экспортеров кофе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Буэнавентура, главный порт экспорта кофе Колумбии, фактически недоступен из-за нескольких заблокированных дорог, особенно в районе туннелей вдоль автомагистрали Кали—Буэнавентура, ключевого маршрута к тихоокеанскому побережью страны, заявил в интервью Густаво Гомес, глава Asoexport.

"Операции с кофе в настоящее время приостановлены. Возможны отдельные операции, но на данный момент операции по экспорту кофе остановлены", — сказал Гомес. "На данный момент нет никакого конкретного официального сообщения о том, когда дорога будет полностью открыта", — добавил он.

Руководители портовых терминалов оценивают ущерб и приостановили или ограничили операции по приему кофе. Другие порты в Картахене и Санта-Марте на карибском побережье Колумбии не сообщали о серьезных перебоях, но перенаправление кофе на север осложнилось острой нехваткой грузовиков.

Перебои усугубляются концентрацией транспортных компаний и перерабатывающих мощностей в регионе выращивания кофе в стране, расположенном вблизи района, пострадавшего от землетрясения, где работа также была нарушена.

Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке резко снизились с многонедельных максимумов до незначительных потерь на фоне того, как трейдеры оценивали потенциальные последствия землетрясения, которое поразило второго по величине в мире производителя премиальных зерен, для поставок и логистики. Производство кофе в Колумбии достигло 13,4 миллиона мешков по 60 килограммов в 2025 году.

Хотя Колумбия производит кофе на большей части территории страны, время перебоев особенно проблематично, поскольку сбор урожая сейчас сосредоточен в южных регионах, включая Кауку, Нариньо, Валье-дель-Каука и Уилу. Значительная часть этого кофе обычно экспортируется через Буэнавентуру.

"Перерабатывающие мощности все еще оценивают ущерб. Пока нет сообщений о серьезных структурных повреждениях кофейных предприятий, но на работу влияют перебои с электроэнергией, проблемы со связью и личные последствия для работников, включая людей, потерявших свои дома", — сказал Гомес.

Даже после восстановления дорог и работы объектов экспорт может столкнуться с дальнейшими задержками, поскольку накопившийся кофе снова начнет перемещаться, что потенциально может создать заторы и узкие места в портах. Колумбия экспортирует около 1 миллиона 60-килограммовых мешков кофе в месяц, а это означает, что каждый день перебоев может задерживать значительные объемы поставок.

"В конечном итоге это приведет к задержкам поставок, а также создаст давление на цепочку поставок, когда все начнет восстанавливаться и работа возобновится", — сказал Гомес.

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