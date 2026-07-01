Кофе и сахар продолжают дорожать, неблагоприятная погода подогревает опасения по поводу предложения - СМИ

Фьючерсы на нерафинированный сахар выросли до самого высокого уровня за более чем месяц, поскольку опасения по поводу Эль-Ниньо побуждают трейдеров закрывать короткие позиции, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Управляющие фондами закрывают короткие позиции, поскольку "было бы крайне безответственно" "сидеть и ждать", подтвердится ли Эль-Ниньо в соответствии с прогнозами, сказал Майк Макдугалл, аналитик McDougall Global View.

Тем не менее, распродажи могут возобновиться, если рынок не сможет закрыться выше трехмесячной линии тренда на уровне 15,10 центов/фунт, сказал Макдугалл.

В июле в Индии, самом влажном месяце муссонного сезона, ожидается меньшее количество осадков, чем обычно, что потенциально повлияет на производство в стране и снизит вероятность экспорта для второго по величине в мире производителя.

Прогноз осадков в июле в Индии ниже нормы ставит под угрозу перспективы урожая.

Фьючерсный контракт на сахар-сырец с истекающим сроком действия в июле 2026 года был закрыт с наибольшей поставкой по этому контракту с 2024 года.

Сахар-сырец достиг самого высокого уровня с середины мая на фоне опасений по поводу Эль-Ниньо.

Среди других неблагоприятных факторов наиболее активный контракт на кофе арабика вырос на 3,1%, хотя торговля была нестабильной, поскольку внутридневной рост во вторник — самый большой с 2021 года — вывел индекс относительной силы в зону перекупленности, что является техническим сигналом того, что цены, возможно, выросли слишком быстро.

"Существует несоответствие между ожиданиями масштабных поставок (из Бразилии) в этом году, которые пока не материализовались, и краткосрочной ситуацией на физическом рынке", - заявил аналитик StoneX Леонардо Россетти.