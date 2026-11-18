В Киеве 19-летняя девушка, которая уже привлекалась к ответственности за хранение наркотиков, по заказу отравила гражданина Колумбии, который был военнослужащим ВСУ. Ей сообщили о подозрении, сейчас она находится под стражей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Установлено, что в июле-августе 2026 года девушка познакомилась в мессенджере с неизвестным лицом, которое предложило ей заработать деньги, отравив военнослужащего. Для этого подозреваемая предоставила доступ к своему Telegram-аккаунту куратору преступления. Тот от ее имени переписывался с 32-летним гражданином Колумбии, который служил в ВСУ по контракту, но контракт уже закончился. Впоследствии девушка по его указанию в одном из парков Оболонского района нашла заранее спрятанную бутылку с неизвестным веществом.

Впоследствии она встретилась с военнослужащим, после чего они отправились в посуточно арендованную квартиру в Оболонском районе столицы. Во время употребления алкоголя подозреваемая добавила в алкоголь мужчины вещество, которое забрала в парке. После употребления напитка мужчине стало плохо, он потерял сознание, а впоследствии умер. Жизнь военного заказчики оценили в 1000$ - именно столько девушке обещали заплатить за отравление мужчины. Для подтверждения выполнения задания подозреваемая сняла на мобильный телефон видео с военнослужащим без признаков жизни и отправила его заказчику преступления. Ее задержали уже в другой области, где девушка планировала скрываться.

7 ноября женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, из корыстных побуждений, совершенном по заказу (п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы. Подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. Ранее она привлекалась к ответственности за хранение наркотиков