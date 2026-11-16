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Financial Times
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Під Києвом чоловік, який перебував у СЗЧ, підірвав гранату: серед загиблих 17-річна дівчина

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Під Києвом під час вибуху загинули чоловік у статусі СЗЧ, дві жінки та 17-річна дівчина. Поліція встановлює обставини трагедії.

Під Києвом чоловік, який перебував у СЗЧ, підірвав гранату: серед загиблих 17-річна дівчина

Під Києвом внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них неповнолітня, поліцейські працюють на місці події, передає УНН із посиланням на поліцію київської області.

Деталі

Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина. 

На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області.

Проводиться огляд місця події, встановлюються тип вибухового предмета та всі обставини трагедії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У Черкасах затримали чоловіка, який кинув гранату в поліцейських04.08.26, 18:12 • 5852 перегляди

Антоніна Туманова

КриміналКиївська область
Вибухи
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Київська область
Київ