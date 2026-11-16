Під Києвом чоловік, який перебував у СЗЧ, підірвав гранату: серед загиблих 17-річна дівчина
Київ • УНН
Під Києвом під час вибуху загинули чоловік у статусі СЗЧ, дві жінки та 17-річна дівчина. Поліція встановлює обставини трагедії.
Під Києвом внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них неповнолітня, поліцейські працюють на місці події, передає УНН із посиланням на поліцію київської області.
Деталі
Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина.
На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області.
Проводиться огляд місця події, встановлюються тип вибухового предмета та всі обставини трагедії.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
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