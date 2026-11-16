Під Києвом чоловік, який перебував у СЗЧ, підірвав гранату: серед загиблих 17-річна дівчина

Під Києвом внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них неповнолітня, поліцейські працюють на місці події, передає УНН із посиланням на поліцію київської області.

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Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина.

На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області.

Проводиться огляд місця події, встановлюються тип вибухового предмета та всі обставини трагедії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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