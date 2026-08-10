Землетрясение в Колумбии: по меньшей мере 18 погибших, под завалами могут находиться люди

В Колумбии мощное землетрясение унесло жизни более десятка людей, есть опасения, что под обломками зданий заблокированы еще люди, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на глубине 103 км в провинции Чоко, сообщила геологическая служба страны.

Мэр города Перейра, расположенного в кофейном регионе Колумбии, заявил, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 18 человек.

Это землетрясение произошло менее чем через два месяца после двух землетрясений, опустошивших север соседней Венесуэлы, в результате которых погибли более 6100 человек.

Эпицентр землетрясения в понедельник находился неподалеку от деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны.

Губернатор Чоко Нубия Каролина Кордоба сообщила о пострадавших, но не уточнила их количество. Она также выразила обеспокоенность возможными афтершоками.

Сила землетрясения ощущалась за сотни километров к востоку, в столице Боготе, где были эвакуированы несколько зданий.

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Мэр Кали заявил, что в третьем по численности населения городе Колумбии обрушилось около 25 зданий.

Авиационное управление страны сообщило о повреждениях в нескольких региональных аэропортах, в том числе в Перейре, Манисалесе, Кибдо, Армении, Картаго и Буэнавентуре.

В столице, Боготе, деревья и светофоры сильно раскачивались.

Люди выбегали из своих домов и офисов. Они сообщали, что чувствовали, как земля двигалась под ними почти две минуты.

Мэр столицы Карлос Фернандо Галан заявил, что получил сообщения о трещинах в зданиях, но пока о каких-либо серьезных повреждениях городской инфраструктуры не сообщалось.