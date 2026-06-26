Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 235 - спасатели продолжают поиск людей под завалами

В Венесуэле число погибших в результате двух мощных землетрясений возросло до 235 человек, еще более 4,3 тысячи человек получили ранения. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать выживших, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 25 июня с интервалом менее минуты. Больше всего пострадал штат Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где повреждено более 250 зданий, а также главный международный аэропорт страны. Из-за афтершоков во многих районах сохраняются перебои с электро-, водо- и газоснабжением.

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Министр здравоохранения Карлос Альварадо сообщил, что больницы в наиболее пострадавших районах работают на пределе возможностей, поэтому власти разворачивают полевые госпитали. Временная президентка Делси Родригес объявила Ла-Гуайру зоной стихийного бедствия и сообщила о создании фонда восстановления объемом 200 млн долларов для ремонта инфраструктуры, больниц и жилья.

В Венесуэлу уже прибывает международная помощь. Самолеты с гуманитарными грузами и спасателями направили США, Испания, Мексика, Катар и ООН. О готовности присоединиться к ликвидации последствий катастрофы также заявили Колумбия, Панама, Доминиканская Республика, Сальвадор, Китай, Бразилия и страны Карибского бассейна.

Поиски продолжаются

В Каракасе спасатели всю ночь работали на местах обрушения многоэтажек. По словам мэра столицы Кармен Мелендес, только в городе погибли по меньшей мере 25 человек, при этом из-под завалов удалось спасти нескольких пострадавших живыми. Многие жители из-за повторных подземных толчков провели ночь на открытом воздухе, опасаясь новых разрушений.

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