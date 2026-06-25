"Сокрушительное количество смертей, США желают помочь" - Трамп отреагировал на землетрясение в Венесуэле

США и ряд стран Латинской Америки заявили о готовности предоставить Венесуэле гуманитарную помощь после мощных землетрясений, вызвавших масштабные разрушения. Президент США Дональд Трамп назвал последствия стихии «ужасными» и заявил о готовности Вашингтона присоединиться к спасательной операции, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Заместитель госсекретаря США по вопросам иностранной помощи Джереми Левин сообщил, что в Венесуэлу будут направлены поисково-спасательные группы, а также медицинские и гуманитарные грузы.

По его словам, Государственный департамент уже задействовал команду по реагированию на стихийные бедствия, которая сотрудничает с партнерами временного правительства Венесуэлы.

Трамп пообещал быструю помощь

Два крупных землетрясения, которые только что поразили народ Венесуэлы, имеют огромные масштабы и привели к разрушительному числу смертей. США готовы, желают и могут помочь! – написал Трамп в Truth Social.

Трамп также сообщил, что поручил всем федеральным ведомствам оперативно подготовиться к оказанию помощи.

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Мы будем там для наших новых и замечательных друзей. Предварительные сообщения не очень хорошие!!! – добавил он, имея в виду количество погибших.

О готовности поддержать Венесуэлу также заявили президенты Сальвадора, Эквадора и Бразилии, а глава МИД Мексики выразил стране «всю солидарность и поддержку, которые ей могут понадобиться».

В то же время официальные данные о количестве погибших и пострадавших до сих пор не обнародованы.

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