У берегов Японии и Венесуэлы почти одновременно произошли мощные землетрясения

У побережья Венесуэлы и Японии с разницей в несколько минут произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,1 и 6,9 соответственно. Местные власти объявили предупреждение о возможной угрозе цунами, сообщают местные СМИ, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, эпицентр землетрясения в Венесуэле находился вблизи города Морон, а очаг залегал на глубине около 10 км. Сообщается о нескольких пострадавших, а также о частичном разрушении как минимум нескольких жилых многоэтажек. После подземных толчков было объявлено предупреждение о возможном цунами для Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов.

Почти одновременно землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья японской префектуры Ивате. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане, после чего власти Японии объявили угрозу цунами и начали мониторинг возможных последствий стихии.

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