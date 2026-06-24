У побережья Крыма зафиксировали новое землетрясение

У побережья Крыма 24 июня зарегистрировано очередное землетрясение магнитудой 3,1, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.

Детали

"24 июня 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение у побережья Крыма, Украина, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера)", - говорится в сообщении.

Как указано, оно зарегистрировано в 05:53.

Эпицентр землетрясения находится у побережья Крыма, Украина, на глубине 12 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Напомним

22 июня у Крыма за сутки зафиксировали до двух десятков землетрясений, самое мощное – магнитудой 4,5.