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В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человек

Киев • УНН

 • 2340 просмотра

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у побережья Венесуэлы, вызвав разрушения в Каракасе. По предварительным данным USGS, число жертв может составлять от 10 до 100 тысяч человек.

В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человек

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у побережья Венесуэлы, вызвав разрушения в столице страны Каракасе. По предварительной оценке Геологической службы США (USGS), число жертв может составлять от 10 тыс. до 100 тыс. человек, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным USGS, первое землетрясение произошло примерно в 160 км к западу от Каракаса, а уже через минуту был зафиксирован второй, еще более мощный толчок. При этом точный масштаб разрушений и количество пострадавших в настоящее время устанавливаются.

В Каракасе обрушились здания

Министерство внутренних дел Венесуэлы сообщило об обрушении ряда зданий в Каракасе. По данным Reuters, в момент землетрясения многие жители находились дома из-за национального праздника.

По информации венесуэльских властей, стихия затронула как минимум семь штатов страны. В USGS предупредили, что землетрясение с высокой вероятностью может стать "широкомасштабной катастрофой", однако оценка о возможных 10-100 тыс. погибших является предварительным прогнозом и не является подтвержденным числом жертв.

У берегов Японии и Венесуэлы почти одновременно произошли мощные землетрясения25.06.26, 02:12 • 2102 просмотра

Степан Гафтко

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