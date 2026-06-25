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Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 188, около 200 человек остаются под завалами

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Число жертв мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 188, более 1500 ранены. Около 200 человек остаются под завалами, спасательные операции продолжаются.

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 188, около 200 человек остаются под завалами

Число жертв мощных землетрясений в Венесуэле продолжает расти. По последним данным, погибли по меньшей мере 188 человек, еще более 1500 получили ранения. Около 200 человек остаются под завалами разрушенных зданий, а тысячи считаются пропавшими без вести, пишет УНН.

Подробности

Об обновленных данных сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, спасательные операции продолжаются, поэтому число жертв может возрасти. Наибольшие разрушения понесла прибрежная зона Ла-Гуайра к северу от Каракаса.

Сильнейшее землетрясение за более чем 130 лет

В среду у побережья страны почти одновременно произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По оценкам специалистов, это сильнейшее землетрясение в Венесуэле за более чем 130 лет. Стихия вызвала масштабные разрушения жилых домов, транспортной и критической инфраструктуры.

"Сокрушительное количество смертей, США желают помочь" - Трамп отреагировал на землетрясение в Венесуэле25.06.26, 07:59 • 4308 просмотров

Исследовательница Института сейсмологии Хельсинкского университета Пяйви Мянтиниеми отметила, что землетрясения в этом районе не являются неожиданностью из-за разлома между Карибской и Южноамериканской тектоническими плитами, однако настолько мощные толчки случаются редко.

Эксперты сравнивают катастрофу с землетрясением на Гаити

По словам Мянтиниеми, высвобождение большого количества энергии в густонаселенном районе со слабым строительным фондом привело к катастрофическим последствиям. Она сравнила нынешнюю трагедию с землетрясением на Гаити в 2010 году, когда сильные толчки вблизи столицы вызвали резкий рост числа жертв.

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию и разбирают завалы зданий. Власти предупреждают, что окончательное число погибших и пострадавших может возрасти, поскольку под обломками все еще могут находиться люди.

Зеленский заявил о готовности Украины помочь Венесуэле в преодолении последствий землетрясения 25.06.26, 22:19 • 1860 просмотров

Степан Гафтко

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