Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 188, около 200 человек остаются под завалами
Киев • УНН
Число жертв мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 188, более 1500 ранены. Около 200 человек остаются под завалами, спасательные операции продолжаются.
Число жертв мощных землетрясений в Венесуэле продолжает расти. По последним данным, погибли по меньшей мере 188 человек, еще более 1500 получили ранения. Около 200 человек остаются под завалами разрушенных зданий, а тысячи считаются пропавшими без вести, пишет УНН.
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Об обновленных данных сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, спасательные операции продолжаются, поэтому число жертв может возрасти. Наибольшие разрушения понесла прибрежная зона Ла-Гуайра к северу от Каракаса.
Сильнейшее землетрясение за более чем 130 лет
В среду у побережья страны почти одновременно произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По оценкам специалистов, это сильнейшее землетрясение в Венесуэле за более чем 130 лет. Стихия вызвала масштабные разрушения жилых домов, транспортной и критической инфраструктуры.
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Исследовательница Института сейсмологии Хельсинкского университета Пяйви Мянтиниеми отметила, что землетрясения в этом районе не являются неожиданностью из-за разлома между Карибской и Южноамериканской тектоническими плитами, однако настолько мощные толчки случаются редко.
Эксперты сравнивают катастрофу с землетрясением на Гаити
По словам Мянтиниеми, высвобождение большого количества энергии в густонаселенном районе со слабым строительным фондом привело к катастрофическим последствиям. Она сравнила нынешнюю трагедию с землетрясением на Гаити в 2010 году, когда сильные толчки вблизи столицы вызвали резкий рост числа жертв.
Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию и разбирают завалы зданий. Власти предупреждают, что окончательное число погибших и пострадавших может возрасти, поскольку под обломками все еще могут находиться люди.
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