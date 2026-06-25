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Зеленский заявил о готовности Украины помочь Венесуэле в преодолении последствий землетрясения

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Президент Зеленский заявил о готовности отправить спасателей для ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле. Украина ожидает ответа на свое предложение.

Зеленский заявил о готовности Украины помочь Венесуэле в преодолении последствий землетрясения

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности отправить в Венесуэлу спасательную миссию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

"Украина надеется, что мир найдет способы помочь венесуэльскому народу в этой трагической ситуации, и мы готовы оказать помощь – наши первые спасатели могли бы присоединиться к поисково-спасательным операциям. Мы сейчас на связи с венесуэльской стороной и европейцами, ожидая ответа на наше предложение", – написал Президент.

Напомним

Два землетрясения подряд в Венесуэле забрали жизни по меньшей мере 32 человек. Еще 700 человек получили ранения, сообщила исполняющая обязанности президента.

Ольга Розгон

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