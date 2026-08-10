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Мощное землетрясение в Колумбии унесло жизни по меньшей мере 111 человек

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

В результате землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии погибли по меньшей мере 111 человек, еще 87 пострадали. Обрушилось 61 здание, повреждено 1575 домов.

Мощное землетрясение в Колумбии унесло жизни по меньшей мере 111 человек

По меньшей мере 111 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего сегодня в Колумбии. Об этом заявил президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, передает УНН со ссылкой на CNN.

По его словам, в результате землетрясения также пострадали по меньшей мере 87 человек, обрушилось 61 здание и повреждено 1575 домов.

Зеленский отреагировал на землетрясение в Колумбии и призвал мир помочь10.08.26, 21:00 • 2482 просмотра

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на глубине 103 км в провинции Чоко, сообщила геологическая служба страны.

Это землетрясение произошло менее чем через два месяца после двух землетрясений, опустошивших север соседней Венесуэлы, в результате которых погибли более 6100 человек.

Эпицентр землетрясения в понедельник находился неподалеку от деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны.

Антонина Туманова

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