Мощное землетрясение в Колумбии унесло жизни по меньшей мере 111 человек

По меньшей мере 111 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего сегодня в Колумбии. Об этом заявил президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, передает УНН со ссылкой на CNN.

По его словам, в результате землетрясения также пострадали по меньшей мере 87 человек, обрушилось 61 здание и повреждено 1575 домов.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на глубине 103 км в провинции Чоко, сообщила геологическая служба страны.

Это землетрясение произошло менее чем через два месяца после двух землетрясений, опустошивших север соседней Венесуэлы, в результате которых погибли более 6100 человек.

Эпицентр землетрясения в понедельник находился неподалеку от деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны.