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Перу присоединится к созданной Трампом коалиции "Щит Америки" для борьбы с наркокартелями

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Перу присоединится к возглавляемой США коалиции «Щит Америки» против наркокартелей. Вашингтон поддержит Лиму в борьбе с преступными сетями.

Перу присоединится к созданной Трампом коалиции "Щит Америки" для борьбы с наркокартелями

Перу присоединится к региональной коалиции безопасности «Щит Америки», которую возглавляют США и которая призвана бороться с наркокартелями. Об этом заявила президент Перу Кейко Фухимори во время встречи с госсекретарём США Марко Рубио, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам Фухимори, Вашингтон согласился поддержать её правительство в противодействии преступным сетям, занимающимся производством и контрабандой наркотиков.

«Щит Америки» был создан президентом США Дональдом Трампом. К коалиции уже присоединился ряд правительств стран Латинской Америки, в частности Аргентины и Колумбии.

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Перу является вторым в мире производителем кокаина после Колумбии. Его порты активно используются для контрабанды наркотиков в США и Европу, в частности в грузах с фруктами.

Ожидается, что участие в коалиции позволит Лиме расширить сотрудничество с США в сфере безопасности и борьбы с организованной преступностью.

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Степан Гафтко

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