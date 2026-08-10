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Землетрясение в Колумбии: число погибших возросло до 52 человек

Киев • УНН

 • 2510 просмотра

На северо-западе Колумбии землетрясение магнитудой 7,4 унесло жизни 52 человек.

Землетрясение в Колумбии: число погибших возросло до 52 человек

На северо-западе Колумбии землетрясение унесло жизни уже 52 человек. Эту информацию подтвердила местный губернатор Нубии Каролина Кордоба-Кури, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что число погибших достигло 52 человек после того, как всего несколько минут назад оно составляло 47.

Добавим

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на глубине 103 км в провинции Чоко, сообщила геологическая служба страны.

Мэр города Перейра, расположенного в кофейном регионе Колумбии, заявил, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 18 человек.

Это землетрясение произошло менее чем через два месяца после двух землетрясений, опустошивших север соседней Венесуэлы, в результате которых погибли более 6100 человек.

Эпицентр землетрясения в понедельник находился неподалеку от села Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны.

Антонина Туманова

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