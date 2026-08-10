Землетрясение в Колумбии: число погибших возросло до 52 человек

На северо-западе Колумбии землетрясение унесло жизни уже 52 человек. Эту информацию подтвердила местный губернатор Нубии Каролина Кордоба-Кури, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что число погибших достигло 52 человек после того, как всего несколько минут назад оно составляло 47.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на глубине 103 км в провинции Чоко, сообщила геологическая служба страны.

Мэр города Перейра, расположенного в кофейном регионе Колумбии, заявил, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 18 человек.

Это землетрясение произошло менее чем через два месяца после двух землетрясений, опустошивших север соседней Венесуэлы, в результате которых погибли более 6100 человек.

Эпицентр землетрясения в понедельник находился неподалеку от села Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны.