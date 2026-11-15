Куба готовится к возможному военному нападению США — власти активировали структуры военного времени

Куба активировала структуры управления военного времени и усилила подготовку населения к возможному вооружённому конфликту с США. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что такие меры стали ответом на угрозы военной агрессии со стороны американских политиков и должностных лиц. Об этом сообщает кубинское издание Granma, пишет УНН.

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Во время мероприятий по оборонной подготовке в муниципалитете Бойерос кубинский лидер подчеркнул, что страна готова противостоять возможному иностранному вторжению.

Мы полны решимости отразить любую попытку иностранной военной агрессии против нашей страны и готовимся к этому — заявил Диас-Канель.

По его словам, именно неоднократные заявления американских представителей о возможных военных действиях заставили Гавану задействовать структуры военного времени ещё в мирных условиях.

На Кубе проводят масштабные военные учения

В настоящее время в стране еженедельно организуют национальные дни обороны, во время которых военные, местные власти и гражданское население отрабатывают действия на случай вооружённого конфликта.

На прошлой неделе на Кубе также состоялись общенациональные стратегические военные учения «Монкада-2026».

В муниципалитете Бойерос, где расположен международный аэропорт имени Хосе Марти, к оборонной подготовке планируют привлечь 36 производственно-оборонных бригад. Местные власти также отрабатывают оповещение и защиту населения в случае непосредственной угрозы нападения.

В то же время Диас-Канель призвал Вашингтон прекратить экономическую блокаду острова и отверг утверждения о том, что Куба представляет угрозу безопасности других государств.

Президент подчеркнул, что страна не собирается отказываться от социалистического курса, несмотря на сложную экономическую ситуацию и напряжённые отношения с США.

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