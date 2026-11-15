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Куба готується до можливого військового нападу США – влада активувала структури воєнного часу

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Куба посилила оборонну підготовку через заяви США про можливу агресію. У країні проводять навчання та залучають цивільних до оборони.

Куба готується до можливого військового нападу США – влада активувала структури воєнного часу

Куба активувала структури управління воєнного часу та посилила підготовку населення до можливого збройного конфлікту зі США. Президент країни Мігель Діас-Канель заявив, що такі заходи стали відповіддю на погрози військової агресії з боку американських політиків і посадовців. Про це повідомляє кубинське видання Granma, пише УНН.

Деталі

Під час заходів з оборонної підготовки в муніципалітеті Бойєрос кубинський лідер наголосив, що країна готова протистояти можливому іноземному вторгненню.

Ми сповнені рішучості відбити будь-яку спробу іноземної військової агресії проти нашої країни, і ми до цього готуємося

– заявив Діас-Канель.

За його словами, саме неодноразові заяви американських представників про можливі військові дії змусили Гавану задіяти структури воєнного часу ще в мирних умовах.

На Кубі проводять масштабні військові навчання

Наразі в країні щотижня організовують національні дні оборони, під час яких військові, місцева влада та цивільне населення відпрацьовують дії на випадок збройного конфлікту.

Минулого тижня на Кубі також відбулися загальнонаціональні стратегічні військові навчання "Монкада-2026".

У муніципалітеті Бойєрос, де розташований міжнародний аеропорт імені Хосе Марті, до оборонної підготовки планують залучити 36 виробничо-оборонних бригад. Місцева влада також відпрацьовує оповіщення та захист населення в разі безпосередньої загрози нападу.

Водночас Діас-Канель закликав Вашингтон припинити економічну блокаду острова та відкинув твердження, що Куба становить загрозу безпеці інших держав.

Президент наголосив, що країна не збирається відмовлятися від соціалістичного курсу, попри складну економічну ситуацію та напружені відносини зі США.

США запроваджують нові санкції проти Куби - ЗМІ05.11.26, 20:01 • 7399 переглядiв

Степан Гафтко

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Воєнний стан
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Куба
Сполучені Штати Америки