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Гавана

Столиця Республіки Куба
Гавану заснували іспанські колонізатори 1519 року під назвою Сан-Крістобаль-де-ла-Абана. Спочатку поселення було розташоване на південному узбережжі острова, але згодом його перенесли до зручнішої бухти на півночі. Завдяки вигідному розташуванню на шляху іспанських галеонів місто швидко перетворилося на найважливіший порт іспанської колоніальної імперії в Карибському басейні. У 1762 році Гавану ненадовго захопили британські війська під час Семирічної війни. Після Іспано-американської війни 1898 року острів перейшов під контроль США, а 1902-го Гавана стала столицею незалежної Куби. Кубинська революція 1959 року, очолена Фіделем Кастро, докорінно змінила політичний устрій країни та історичну долю міста. Комуністичний режим значно відкинув розвиток усієї країни. Кількість населення становить понад 2 мільйони 300 тисяч осіб – близько 20% усього населення країни.
1519
Заснування Сан-Крістобаль-де-ла-Абана
1592
Надання статусу міста іспанською короною
1762
Тимчасове захоплення британськими військами
1898
Іспано-американська війна, окупація США
1902
Столиця незалежної Куби
1959
Кубинська революція
Новини по темi
Куба заявила про відсутність переговорів із США попри "геноцидну" блокаду

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На Кубі відбувся четвертий за літо масштабний блекаут

На Кубі стався черговий загальнонаціональний збій в енергосистемі через зношене обладнання та ембарго США. Запаси нафти з останнього російського танкера в березні вже вичерпано.

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15 липня на Кубі повністю відновили електропостачання після блекауту, який залишив без світла 9,6 млн жителів. Відключення сталося через проблему з генератором на теплоелектростанції.

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Трамп шукає реваншу на Кубі після провалу зміни режиму в Ірані - CNN

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США оголосили звинувачення колишньому президенту Куби Раулю Кастро

Прокурори США звинуватили Рауля Кастро у наказі збити цивільні літаки в 1996 році. ЗМІ зауважують, що крок пов’язаний із планами Трампа щодо зміни режиму на Кубі.

Світ • 20 травня, 18:14 • 17403 перегляди
Напад США на Кубу спричинить кровопролиття з непередбачуваними наслідками - Мігель Діас-Канель

Президент Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія США проти Куби призведе до кровопролиття. Гавана заперечує наявність будь-яких агресивних планів.

Політика • 19 травня, 03:00 • 13647 перегляди
Корабель з гуманітаркою від Мексики та Уругваю пришвартувався в Гавані на тлі загострення напруженості між США та Кубою

До Гавани прибуло 1700 тонн продуктів та засобів гігієни від Мексики та Уругваю. Допомогу розподілять між дітьми, літніми людьми та вразливими сім'ями.

Світ • 18 травня, 18:59 • 4495 перегляди
Куба звинуватила США у вигадках про “загрозу дронів” для виправдання можливого нападу

Куба заперечує закупівлю 300 дронів для атак на об'єкти США. Гавана називає ці звинувачення приводом для санкцій та можливої військової агресії.

Світ • 18 травня, 04:35 • 3917 перегляди
США заявляють про загрозу атак дронів з боку Куби через закупівлю російських та іранських БПЛА - Axios

Куба закупила 300 дронів у рф та Ірану для ударів по базі Гуантанамо та Флориді. США заявляють про готовність до військової відповіді на загрозу.

Політика • 17 травня, 16:19 • 5493 перегляди
Директор ЦРУ передав Кубі послання від Трампа - ReutersPhoto

Директор ЦРУ передав Кубі вимогу Трампа щодо реформ для початку співпраці. США обіцяють допомогу лише за умови фундаментальних змін в країні.

Світ • 15 травня, 10:05 • 4132 перегляди
Директор ЦРУ прибув до Гавани на переговори на тлі паливної блокади Куби з боку США - ЗМІ

Делегація США на чолі з Джоном Реткліффом прибула до Куби для переговорів. Сторони обговорюють безпеку на тлі критичного дефіциту пального на острові.

Світ • 15 травня, 00:29 • 13105 перегляди
Куба заявила про повне вичерпання запасів дизеля та нафти через блокаду США

На Кубі закінчилися запаси дизеля та мазуту через блокаду США. Через енергокризу закриті школи, а світло в Гавані вимикають на 22 години на добу.

Світ • 14 травня, 08:22 • 4193 перегляди
США активізували розвідувальні польоти поблизу Куби – CNN

З лютого США провели 25 розвідувальних польотів поблизу берегів Куби. Активність зросла після запровадження Трампом нафтової блокади острова.

Світ • 10 травня, 20:30 • 3938 перегляди
Трамп запровадив нові санкції проти високопосадовців та силовиків Куби

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Куба отримала тимчасове полегшення в енергетиці після постачання російської нафти

Танкер доставив 100 тисяч тонн нафти Urals для стабілізації енергосистеми Куби. Влада зазначає що палива вистачить лише на кілька днів роботи мережі.

Світ • 23 квітня, 22:40 • 3608 перегляди
Енергетична блокада Куби зупинила нічне життя Гавани та вдарила по туризму

Через нафтове ембарго та дефіцит палива у Гавані закриваються заклади і скасовуються авіарейси. Кількість туристів у лютому впала до 77,6 тисяч осіб.

Світ • 19 квітня, 09:10 • 4429 перегляди
США та Куба провели перші дипломатичні переговори за останні 10 років

У Гавані сторони обговорили економіку та безпеку Куби. Це перший візит урядового літака США з часів Обами на тлі заяв Трампа про можливу військову операцію.

Політика • 18 квітня, 22:05 • 5911 перегляди
Куба звільнила понад 2000 в’язнів на тлі санкційного тиску США - ЗМІ

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Політика • 3 квітня, 06:50 • 5269 перегляди
США заявили про незмінність політики щодо Куби після дозволу російському танкеру доставити паливо

Білий дім дозволив підсанкційному судну рф доставити паливо на острів з гуманітарних міркувань. Політика санкцій та право на затримання суден не змінилися.

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Трамп заявив, що "немає проблем" через доставку російським танкером нафти на Кубу

Президент США заявив про відсутність претензій до російського судна через гуманітарну кризу. Танкер "Анатолій Колодкін" везе 730 тисяч барелів нафти.

Політика • 30 березня, 05:51 • 6787 перегляди
Два гуманітарні судна з Мексики дісталися Гавани після зникнення в морі

Два вітрильники з медикаментами та їжею прибули до Куби після зникнення через негоду. Мексиканські ВМС виявили екіпажі в безпеці поблизу острова.

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Зниклі у Карибському морі кораблі з допомогою для Куби знайшли

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Світ • 28 березня, 14:50 • 10599 перегляди
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Танкер Sea Horse з російським дизпаливом змінив пункт призначення після оновлення санкцій США. Куба залишається в енергетичній кризі без поставок нафти.

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Куба виходить з чергового блекауту та намагається залучити інвесторів з діаспори

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Світ • 17 березня, 15:05 • 12510 перегляди