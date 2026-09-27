Гавана
Куба заявила, що переговори зі США не ведуться, а збитки від ембарго у 2025 році сягнули 8,1 млрд доларів. Гавана звинувачує нафтову блокаду у тривалих відключеннях.
США внесли до санкційного списку онука Рауля Кастро, кубинський банк і чотири компанії. Вашингтон обіцяє посилювати тиск на Гавану.
На Кубі стався черговий загальнонаціональний збій в енергосистемі через зношене обладнання та ембарго США. Запаси нафти з останнього російського танкера в березні вже вичерпано.
15 липня на Кубі повністю відновили електропостачання після блекауту, який залишив без світла 9,6 млн жителів. Відключення сталося через проблему з генератором на теплоелектростанції.
Уряд Куби роздає зброю цивільним через розгортання військ США біля острова. Громадян офіційно закликали готуватися до іноземного вторгнення.
Генерал Френсіс Донован обговорив безпеку з військовими Куби біля бази Гуантанамо. Переговори пройшли на тлі посилення санкційного тиску Вашингтона.
США звинуватили Рауля Кастро у вбивствах та посилили нафтову блокаду острова. Трамп прагне зміни режиму на Кубі за венесуельським сценарієм.
Прокурори США звинуватили Рауля Кастро у наказі збити цивільні літаки в 1996 році. ЗМІ зауважують, що крок пов’язаний із планами Трампа щодо зміни режиму на Кубі.
Президент Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія США проти Куби призведе до кровопролиття. Гавана заперечує наявність будь-яких агресивних планів.
До Гавани прибуло 1700 тонн продуктів та засобів гігієни від Мексики та Уругваю. Допомогу розподілять між дітьми, літніми людьми та вразливими сім'ями.
Куба заперечує закупівлю 300 дронів для атак на об'єкти США. Гавана називає ці звинувачення приводом для санкцій та можливої військової агресії.
Куба закупила 300 дронів у рф та Ірану для ударів по базі Гуантанамо та Флориді. США заявляють про готовність до військової відповіді на загрозу.
Директор ЦРУ передав Кубі вимогу Трампа щодо реформ для початку співпраці. США обіцяють допомогу лише за умови фундаментальних змін в країні.
Делегація США на чолі з Джоном Реткліффом прибула до Куби для переговорів. Сторони обговорюють безпеку на тлі критичного дефіциту пального на острові.
На Кубі закінчилися запаси дизеля та мазуту через блокаду США. Через енергокризу закриті школи, а світло в Гавані вимикають на 22 години на добу.
З лютого США провели 25 розвідувальних польотів поблизу берегів Куби. Активність зросла після запровадження Трампом нафтової блокади острова.
Трамп запровадив санкції проти кубинських посадовців за корупцію та порушення прав людини. Нові заходи мають позбавити острів палива та фінансування.
Танкер доставив 100 тисяч тонн нафти Urals для стабілізації енергосистеми Куби. Влада зазначає що палива вистачить лише на кілька днів роботи мережі.
Через нафтове ембарго та дефіцит палива у Гавані закриваються заклади і скасовуються авіарейси. Кількість туристів у лютому впала до 77,6 тисяч осіб.
У Гавані сторони обговорили економіку та безпеку Куби. Це перший візит урядового літака США з часів Обами на тлі заяв Трампа про можливу військову операцію.
Уряд Куби оголосив про масове помилування жінок, молоді та іноземців. Акція відбулася під час енергетичної кризи та посилення обмежень з боку США.
Білий дім дозволив підсанкційному судну рф доставити паливо на острів з гуманітарних міркувань. Політика санкцій та право на затримання суден не змінилися.
Президент США заявив про відсутність претензій до російського судна через гуманітарну кризу. Танкер "Анатолій Колодкін" везе 730 тисяч барелів нафти.
Два вітрильники з медикаментами та їжею прибули до Куби після зникнення через негоду. Мексиканські ВМС виявили екіпажі в безпеці поблизу острова.
Мексиканські ВМС виявили два судна з гуманітарним вантажем та дев'ятьма членами екіпажу. Кораблі продовжують свій рух до Гавани, моряки у безпеці.
Два кораблі з продовольством зникли на шляху з Ісла-Мухерес до Гавани без сигналу SOS. Мексиканська авіація проводить пошуки екіпажів різних націй.
Понад 50% столиці Куби знову з електрикою після масштабної аварії на електростанції. Дефіцит палива заважає повному відновленню живлення для країни.
Заступник голови МЗС Куби заявив про неможливість зміни влади заради угоди з Вашингтоном. Політична система країни не є предметом торгу зі США.
Танкер Sea Horse з російським дизпаливом змінив пункт призначення після оновлення санкцій США. Куба залишається в енергетичній кризі без поставок нафти.
Влада Куби дозволила емігрантам інвестувати у приватний сектор та банки. Країна відновлює енергопостачання після шостого за рік масштабного блекауту.