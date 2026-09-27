Корабель з гуманітаркою від Мексики та Уругваю пришвартувався в Гавані на тлі загострення напруженості між США та Кубою

До Гавани прибуло 1700 тонн продуктів та засобів гігієни від Мексики та Уругваю. Допомогу розподілять між дітьми, літніми людьми та вразливими сім'ями.