Куба частково відновила електропостачання після чергового колапсу енергосистеми
Київ • УНН
Понад 50% столиці Куби знову з електрикою після масштабної аварії на електростанції. Дефіцит палива заважає повному відновленню живлення для країни.
На Кубі відновили електропостачання значної частини Гавани після другого за тиждень масштабного збою енергосистеми. Станом на неділю світло повернули більш ніж у половину столиці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Аварія сталася після виходу з ладу великої електростанції в провінції Камагуей, що спричинило каскадний обвал мережі та залишило без електроенергії близько 10 мільйонів людей.
Відновлення триває але проблеми залишаються
За даними оператора, у Гавані відновили роботу близько 55% домогосподарств і підприємств, а також десятків лікарень. Влада планує запустити найбільшу нафтову електростанцію країни, щоб збільшити генерацію.
Водночас дефіцит палива обмежує можливості повного відновлення, тому в багатьох регіонах відключення продовжуються.
Жителі скаржаться на постійні перебої
Ми застрягли в тій самій колії. Це абсолютне божевілля
Інший житель зазначив: "Коли відключається електромережа, соціальні мережі також виходять з ладу. Ви не уявляєте, що відбувається".
Енергосистема країни вже тривалий час перебуває у кризі, і регулярні відключення стали частиною повсякденного життя.
