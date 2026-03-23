Куба частково відновила електропостачання після чергового колапсу енергосистеми

Київ • УНН

 • 6400 перегляди

Понад 50% столиці Куби знову з електрикою після масштабної аварії на електростанції. Дефіцит палива заважає повному відновленню живлення для країни.

Фото: Reuters

На Кубі відновили електропостачання значної частини Гавани після другого за тиждень масштабного збою енергосистеми. Станом на неділю світло повернули більш ніж у половину столиці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася після виходу з ладу великої електростанції в провінції Камагуей, що спричинило каскадний обвал мережі та залишило без електроенергії близько 10 мільйонів людей.

Відновлення триває але проблеми залишаються

За даними оператора, у Гавані відновили роботу близько 55% домогосподарств і підприємств, а також десятків лікарень. Влада планує запустити найбільшу нафтову електростанцію країни, щоб збільшити генерацію.

Водночас дефіцит палива обмежує можливості повного відновлення, тому в багатьох регіонах відключення продовжуються.

Жителі скаржаться на постійні перебої

Ми застрягли в тій самій колії. Це абсолютне божевілля

– розповів мешканець Гавани Леоні Альберто.

Інший житель зазначив: "Коли відключається електромережа, соціальні мережі також виходять з ладу. Ви не уявляєте, що відбувається".

Енергосистема країни вже тривалий час перебуває у кризі, і регулярні відключення стали частиною повсякденного життя.

Степан Гафтко

